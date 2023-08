La concejala de Educación del Ayuntamiento de Mijas, Mariló Olmedo, visitó ayer el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) María Zambrano donde han comenzado las labores de limpieza a fondo y desinfección de los colegios del municipio de cara al inicio escolar.

Durante estas dos semanas, el personal de limpieza llevará a cabo las labores diarias de suelo, mobiliario, aseos, entre otros, pero además realizarán trabajos más exhaustivos.

La edil explicó que «la limpieza a fondo se realiza por las mañanas en todos los centros. Llevamos a cabo tareas de limpieza de todas las ventanas, persianas, paredes, techos, cortinas» y añadió que «este año con el nuevo contrato con Limpiezas Crespo también se están pulimentando los suelos de los centros, algo que antes no hacíamos. Se quedará todo limpio y desinfectado y no quedará ni un rincón de los coles que no quede en condiciones de cara al 11 de septiembre».

Así, desde el Consistorio en un comunicado añadieron que este nuevo contrato corre a cargo de Limpiezas Crespo, una empresa nacional con sede en Madrid y que tiene capacidad por toda España. Como novedad, el departamento de Educación ha incluido la limpieza por las mañanas en todos los centros escolares, algo que se reforzó por la pandemia, y que ahora se ha implementado en el nuevo contrato.

«Desde el Covid-19, se empezó a hacer limpieza en los aseos para tener más atención en los colegios y en este caso, se va a mantener, y vamos a seguir cubriendo el turno de mañana para que la limpieza se mantenga prácticamente todo el día. Este curso escolar contará con unas 70 limpiadoras que prestarán el servicio en los 12 centros educativos de Infantil y Primaria.