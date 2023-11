"Seré la primera mujer alcaldesa de Mijas, las 24 horas del día y los siete días de la semana". En estos términos se comprometió Ana Carmen Mata a asumir la alcaldía tras la moción de censura contra el PSOE. La nueva regidora del PP también anunció que se hará cargo "personalmente " del área de Igualdad, de lo que se desprende que no estará en manos de Vox. Además, Mata abandonará sus cargos en la Diputación -era diputada provincial y portavoz del Gobierno del PP- para centrarse en la alcaldía. Se trata de un nuevo guiño dentro del PP de Málaga a la medida de un sólo cargo por persona. "Los mijeños tendrán una alcaldesa dedicada en cuerpo y alma a servirles. No merecen menos. Si salgo elegida, les anuncio que dimitiré como diputada provincial. Creo que no hay mayor honor ni privilegio que ser alcaldesa de esta maravillosa ciudad", apuntó Mata.

La nueva alcaldesa se puso a disposición de los vecinos en estos términos: "Mi despacho, nuestros despachos, estarán en las calles. En Mijas Pueblo, en Las Lagunas, en La Cala, en las urbanizaciones. Escuchando y atendiendo a los vecinos, resolviendo problemas, mejorando los servicios públicos". Al inicio de su intervención, Ana Mata explicó el sentido con el que fue registrada la moción de censura: "Hoy me presento en este pleno, junto con otros doce compañeros concejales, para defender un necesario cambio en el rumbo del Ayuntamiento, que será posible con una moción de censura contra el actual equipo de gobierno y el actual alcalde de Mijas. Como todos ustedes saben, la moción de censura es una herramienta legítima prevista por la Constitución y por nuestro ordenamiento jurídico, y en este caso está avalada por la amplia mayoría social que representamos los tres partidos firmantes". Mata expuso que "el Partido Popular, Vox y Por Mi Pueblo recibieron en las elecciones municipales el apoyo de 12.418 mijeños, lo que supone un 21% más que los votos obtenidos por los dos partidos que sostienen al actual gobierno". "El pasado 28 de mayo, por lo tanto, una gran mayoría de los mijeños expresaron su deseo de cambio político en el Ayuntamiento, y esta moción responde a esa voluntad popular, que se verá reflejada en un nuevo gobierno municipal", agregó. A su juicio, "los mijeños se verán mejor representados por el nuevo gobierno, que será más sensible a sus anhelos, estará más preocupado por sus problemas y llega con muchas ganas de recuperar el tiempo perdido". Oscurantismo y opacidad La nueva alcaldesa del PP abogó por "dejar atrás el oscurantismo, la opacidad y el uso partidista de las instituciones públicas que, lamentablemente, han marcado los últimos tiempos, con algunos episodios verdaderamente bochornosos y que por sí solos justifican esta moción". "El Ayuntamiento de Mijas y los recursos municipales son de todos los mijeños. No pertenecen a ningún partido ni deben ser utilizados como trampolín político de nadie. Y me temo que el señor González ha estado últimamente más pendiente de lo que ocurría en su partido que de lo que estaba pasando en Mijas", recalcó. Asimismo, Mata se comprometió a "recuperar el diálogo y la colaboración con el resto de instituciones: con los ayuntamientos vecinos, con la Mancomunidad, con la Diputación, con la Junta de Andalucía y el Gobierno central". "Y la relación con los ayuntamientos de los municipios vecinos, con los que tenemos un vínculo especial, debe ser preferente. El futuro de Mijas va unido al de la Costa del Sol, pero sobre todo al futuro de Fuengirola, de Marbella, de Benalmádena, de Coín, de Alhaurín el Grande, de Alhaurín de la Torre y de Ojén", enfatizó. Mata insistió en que "el Ayuntamiento de Mijas se caracterizará por la lealtad institucional, pero será firme y contundente a la hora de reclamar los proyectos pendientes, a la hora de exigir a quien corresponda las inversiones y actuaciones que necesitamos". "Como ocurre en toda la Costa del Sol, como ocurre en toda la provincia, necesitamos con urgencia que el Gobierno central mire a Mijas y sus necesidades. Y que invierta en carreteras, en liberar el peaje de la autopista, en el tren que lleva demasiados años pendiente. También en las inversiones urgentes para combatir la sequía. Mijas no puede ser sólo una nota en la agenda del presidente del Gobierno cuando hay un Festival de Música, o una excusa de sus ministras y ministros para viajar a la provincia de Málaga con cargo al presupuesto público para luego participar en un mitin del Partido Socialista", manifestó. Ideología sobre la gestión En su opinión, "en Mijas ha primado más la ideología que la gestión, los intereses políticos del PSOE más que los intereses de los vecinos y la economía de nuestra ciudad". "Los servicios sociales funcionan peor que nunca. Y tampoco es falta de dinero, sino de compromiso y de capacidad de gestión. Y sigo: hay servicios que llevan años en precario y sin contrato, cuyas facturas van a reconocimiento extrajudicial. Han gestionado como si a Mijas le sobrara el dinero, como si a los mijeños no les preocupara en qué se gasta el dinero de sus impuestos", subrayó. Tras una prolífica sarta de ataques al alcalde socialista, Mata le tendió la mano a Josele González: "Señor González, mi despacho siempre estará abierto y sabe que le deseo lo mejor en lo personal. Le invito a hacer una oposición responsable y constructiva".