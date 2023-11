Gestagua, la empresa concesionaria del Ayuntamiento de Fuengirola para el abastecimiento de agua y el saneamiento, ha indemnizado con 9.000 euros a un vecino del municipio que sufrió lesiones en el accidente que tuvo con su patinete eléctrico por culpa de una arqueta sin tapa en plena calzada. Según Abdona Cortés, del bufete Cumbres Abogados que ha representado a la víctima, este es el importe acordado por las partes y del que se ha hecho cargo extrajudicialmente la empresa Gestión y Técnicas del Agua como responsable del mantenimiento de la arqueta y la compañía aseguradora de la sociedad tras un proceso que ha llevado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga. Fuentes municipales han confirmado que, atendiendo a la Ley de Contratos del Sector Público, ha sido la concesionaria la encargada de afrontar esta causa de responsabilidad patrimonial. Durante su convalecencia, el usuario fue diagnosticado de contusión, tendinitis y fractura de primer metacarpiano, lesiones por las que inicialmente se reclamaron 14.000 euros.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.30 horas del 8 de febrero de 2020, en la avenida Ramón y Cajal, una de las principales vías de la localidad. Según el relato que Cortés ha defendido durante el proceso, su cliente circulaba a la altura del número 36 cuando la ausencia de la tapa de una arqueta situada en la calzada hizo que la rueda delantera del patinete se introdujera ella, él saliera despedido y se hiciera daño en ambas manos y en una rodilla al caer al suelo. Tras ser asistido por varios testigos y presentarse la Policía Local de Fuengirola, cuyos agentes elaboraron un atestado que recogió el motivo del accidente, la víctima acudió a un centro hospitalario en el que le diagnosticaron una contusión en la mano izquierda que requirió un vendaje y otra en la rodilla derecha. Sin embargo, las dolencias aumentaron y tuvo que acudir al médico varias veces hasta que le inmovilizaron la mano con una férula de yeso por una posible fisura. Finalmente, recibió el alta el 28 de agosto de aquel año.

Cumbres Abogados ha defendido que el resultado lesivo debía imputarse al Ayuntamiento de Fuengirola por ser la responsable del estado y mantenimiento del pavimento, «más si cabe cuando actualmente se encuentra regulado la libre circulación de patinetes por la calzada y no por el acerado». En el caso de estar en mal estado y no poder arreglarlo, la letrada destaca que al menos están obligados a señalizarlo para evitar este tipo de accidentes. Durante el proceso, el Ayuntamiento y la empresa concesionaria llegaron a alegar que la tapa pudo haber sido robada, opción para Cortés no exime a la administración.