El histórico hotel Tritón Benalmádena reabrirá este verano tras año y medio de reformas

La cadena Best Hotels tiene previsto reabrir este verano el emblemático hotel Tritón de Benalmádena tras año y medio de reforma integral de todas sus instalaciones.

Aunque la compañía prefiere no hablar de cifras, afirman que el proyecto de reforma ha sido muy ambicioso con el fin de convertir otra vez al Best Tritón en uno de los hoteles más emblemáticos de la Costa del Sol. "Por su historia y su ubicación, este hotel se merecía volver a ser el referente del destino de gama alta, con un servicio excelente, unas instalaciones innovadoras, modernas y sostenibles y que los visitantes puedan disfrutar de una experiencia vacacional completa en la magnífica playa de Benalmádena", según ha explicado el director general corporativo de Best Hotels, Juan Alcubilla, a través de una nota de prensa.

Actualmente, los operarios están dando los últimos retoques, "la reforma está a punto de finalizar", afirman, con el objetivo de abrir este verano, aunque la compañía no se atreve a dar una fecha, ni un mes concreto, después de que las obras se hayan retrasado un año más sobre la fecha inicialmente prevista.

Ampliación y renovación

Situado en la avenida Antonio Machado, el Best Tritón, de cuatro estrellas, se encuentra muy cerca del Puerto Deportivo y en primera línea de playa. Además de la reforma integral de sus casi 500 habitaciones y de todas las zonas comunes, también se ha aprovechado para optimizar los espacios exteriores para incluir más servicios.

El hotel Tritón reabrirá este verano. / l.o.

En este sentido, el Best Tritón ofrece nuevas piscinas con una zona splash para los más pequeños y una piscina infinity; una gran zona de spa y salón de belleza, con una extensa gama de tratamientos además de cabina de masajes. También ofrece un nuevo Fitness Center con la última tecnología, un sky bar y una nueva zona gastronómica donde con un restaurante brasería a la carta con productos de proximidad y un restaurante tipo buffet con 'cocina en directo', con comida nacional e internacional.

También, se han construido unas nuevas instalaciones para el Kids Club y el Teenagers Club donde los más pequeños de la familia se podrán divertir con experiencias digitales. Y es que el hotel Tritón está pensado para disfrutar de las vacaciones con toda la familia incluso con la posibilidad de reservar la estancia en régimen de todo incluido.

Asimismo, la reordenación de los espacios exteriores ha permitido crear aparcamiento con más de 200 plazas. "Con esta reforma también conseguimos un hotel que, gracias a todas las mejoras e innovaciones, es más sostenible y tiene un bajo consumo medioambiental; por eso, hemos implantado la última tecnología, tanto en las habitaciones, como en las zonas comunes", explica Alcubilla.

El hotel Best Tritón cuenta con nuevas piscinas y zonas de juego para toda la familia. / l.o.

Best Hotels

La cadena hotelera Best Hotels actualmente gestiona 3 hoteles con más de 1.200 habitaciones en Benalmádena. Además del Best Tritón, cuenta con el Best Benalmádena, de cuatro estrellas y 281 habitaciones, y el Best Siroco, de cuatro estrellas y 400 habitaciones.

La compañía hotelera inició su expansión por el sur de España hace más de 20 años. Rápidamente centró su objetivo en la Costa del Sol y en uno de sus municipios con mayor potencial turístico, Benalmádena. El primer hotel que la cadena hotelera incorporó en esta población fue el Best Tritón en 1997 (inaugurado en los años 70, fue reformado por Best Hotels por primera vez en 1998). En 1998 incorporó el Best Siroco (reformado en 2017) y, finalmente, en 2003, el Best Benalmádena (reformado en 2016).

La cadena hotelera española inició su actividad en 1994. Actualmente, gestiona 39 hoteles, la mayoría de 4 estrellas, repartidos por la geografía española, Andorra y República Dominicana, con más de 12.500 habitaciones.