Torremolinos ya tiene todo preparado para vivir la Feria en honor de la Virgen del Carmen, del 13 al 16 de julio. "Se nota una vibración especial porque es julio, y aquí en julio pasan cosas muy importantes. Nuestra alcaldesa perpetua, la Virgen del Carmen, celebra su efeméride el 16 de julio y La Carihuela, en particular, y Torremolinos en general, quieren festejarlo por todo lo alto", ha explicado la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, en la presentación de la programación de la feria.

Las actividades comenzarán el 12 de julio por la noche que estará dedicado a los más pequeños, con todas las atracciones instaladas en la plaza del Remo, a un precio de 2 euros, desde las 21.00 hasta las 02.00 horas. Este día se celebraba tradicionalmente el último de la feria, pero este año, como novedad se ha convertido en el día previo al inicio de la feria.

El resto de la semana, las atracciones desactivarán sus equipos de música desde las 20:30 hasta las 21:30 horas para facilitar la integración de las personas con Trastorno del Espectro Autista.

Torremolinos vivirá la Feria de la Virgen del Carmen del 13 al 16 de julio. / l.o.

Programación

La inauguración de la feria tendrá lugar el sábado 13 de julio, en la plaza del Remo, a las 22:00 horas, con el encendido de un nuevo alumbrado artístico. Ese día comenzarán las actividades en la caseta municipal tradicional (Oasis plaza del Remo) que acogerá todos los días la actuación de la Orquesta Rompeolas; y la caseta de la Juventud (situada en la playa de La Carihuela, frente al restaurante La Zoca) con actuaciones de Capitán Vinilo, Money Makers y Ziryab.

Siempre a partir de las 22.00 horas, y de manera gratuita, la caseta de la Juventud acogerá el domingo 14 de julio, las actuaciones de The Coovers, Queen of Magic y Stereo 80; el 15 de julio, POP FM, La calle es tuya y la Free Soul Band; y el 16 de julio, Mister Proper, Money Makers y Doctor NO.

Momentos especiales

Los momentos más emotivos de la feria tendrán lugar el 15 de julio con la tradicional ofrenda floral. A las 21.00 horas los oferentes partirán de la plaza del Colegio Albaida hacia la Parroquia del Carmen, a través de la calle C/ Los Perros, Paseo Marítimo, plaza del Remo, calle Bulto, y la calle Carmen hasta la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen donde la alcaldesa perpetua quedará expuesta para el Besamanos. Posteriormente, a partir de las doce de la noche, la imagen de la Virgen se trasladará al trono para la procesión del día siguiente.

La procesión de la Virgen del Carmen partirá el 16 de julio a las 19:00 horas de la calle Carmen. Los devotos acompañarán a la Virgen, que irá acompañada de la banda de música de Cruz de Humilladero, desde la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, calle San Ginés, Chiriva, pasaje La Carihuela, calle Los Perros, Arenas, plaza de la Jacaranda (en la zona de Rincón del Sol) hasta el paseo Marítimo, donde se embarcará sobre las 21.45 horas.

Una hora después, la Virgen del Carmen volverá a recorrer de vuelta las calles del barrio de La Carihuela por todo el Paseo Marítimo, la plaza del Remo, calle Bulto y la calle Carmen hasta la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen donde se recogerá ya de madrugada.

Como novedad, este año el Ayuntamiento retransmitirá los principales momentos de la procesión a través de su perfil en Facebook, "para que nadie se pierda este día tan especial", según ha adelantado Margarita del Cid.

Toda la programación se podrá consultar a través de la APP Torremolinos Despega.