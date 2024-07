El PP confía en que Vox anteponga en Mijas «la estabilidad» a otros intereses

El pasado otoño, Mijas se convirtió en el primer ayuntamiento malagueño en el que Vox pasaba a formar parte de un Gobierno municipal -liderado por el PP- en esta provincia. De ahí que la vida cotidiana de su ayuntamiento se haya visto agitada, de repente, por la ruptura de las coaliciones entre ambas formaciones en las comunidades autónomas, decidida por Vox porque sus presidentes aceptan la acogida de menores extranjeros no acompañados (MENA). La posibilidad de que el ‘divorcio’ se extendiese a otras administraciones en las que gobiernan juntos está, cuando menos, latente. Y uno de los escenarios a los que podría llegar la onda expansiva es a la ciudad de la Costa del Sol que es la tercera con más población de Málaga. Una plaza que, sin ir más lejos, el PP ‘reconquistó’ hace unos meses con una moción de censura, que despojó al PSOE de su alcaldía malagueña más importante. Y sobre la que, ahora mismo, la formación de centro-derecha confía en que Vox anteponga «la estabilidad» en este municipio a «otro tipo de intereses».

Así lo expresó la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, quien insistió en ese mensaje al ser preguntada por una posible ruptura de la coalición mijeña: «No tenemos noticias. Lo que sí tenemos es el gran precedente que supuso el Gobierno del Cambio en Andalucía, donde esos tres años y medio de estabilidad fueron un gran revulsivo para los andaluces, para la actividad económica de esta comunidad autónoma, que nos permitió llegar a otra legislatura de absoluta tranquilidad y estabilidad, como es en la que estamos actualmente. Y yo confío en que, por lo menos en Málaga, el partido Vox anteponga a otro tipo de intereses la estabilidad y la tranquilidad, y sobre todo lo que eso redunda en los proyectos de futuro y progreso de una ciudad como Mijas».

La postura de Vox

Aunque Vox Málaga prefirió remitirse de forma oficial al comunicado de Santiago Abascal en el que sólo se habla de ruptura en las comunidades autónomas, reacciones como la del dirigente del partido en Murcia han situado en los ayuntamientos que comparten con el PP más miradas de las que ya de por sí estaban puestas. Y, de hecho, José Ángel Antelo amenazó con romper también la coalición en consistorios en los que «se colabore con la inmigración ilegal».

No obstante, dirigentes nacionales de Vox como Javier Ortega Smith descartaron extender la ruptura con el PP a los gobiernos municipales y dentro de esta afirmación entra el «de momento no» apuntado en las redes sociales por quien es el primer teniente de alcalde de Mijas, Juan Carlos Cuevas, desde que la alcaldesa del PP Ana Mata fue apoyada el pasado otoño por los tres ediles del partido de Abascal en una moción de censura.

Eso sí, Cuevas llegó a expresarse en estos términos: «Yo lo tengo claro, mientras no nos instalen un Centro de MENA’s o de irregulares aquí, seguiremos al pie del cañón trabajando (...) Pero una cosa dejo clara, Feijóo es el culpable. Ha obligado a sus barones a recibir MENA’s. Aunque no quisieran. Incumpliendo nuestros acuerdos. Estamos para gobernar, no para sentarnos en sillones. No vamos a traicionar a nuestros votantes como sí hace Feijóo».

«Bola de nieve»

Por su parte, el portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco (PP), sostuvo que el anuncio de ruptura por parte de Vox de los acuerdos con el PP «puede ser una bola de nieve que vaya arrastrando a otras administraciones, llegando a los ayuntamientos».

Así lo manifestó en declaraciones recogidas por Efe Ramón Fernández-Pacheco: «Afortunadamente, y gracias a la confianza que los andaluces nos otorgaron al gobierno de Andalucía, las amenazas de Vox nos dan exactamente igual. Nosotros tenemos, como PP, una serie de líneas rojas que son infranqueables y la solidaridad es una de ellas».