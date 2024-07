Alertan del riesgo para el tráfico de 7 carneros escapados de un refugio en Ojén

El anterior gestor de la Eco Reserva de Ojén, Antonio Calvo, ha denunciado que siete muflones -una especie de carnero- se han escapado del refugio, del que recientemente se ha hecho cargo la Junta, con el riesgo que ello supone tanto para la seguridad vial como para los propios animales.

Los animales que han logrado salir del recinto se encuentran en la carretera A-355, cerca de una vía muy transitada, lo que podría derivar en "graves accidentes de tráfico", asegura Calvo.

Afirma que "no es la primera vez que escapan" y lamenta que la Junta no haga "nada para remediar la situación". Además del problema con los muflones, Calvo denuncia que la Consejería de Medio Ambiente ha ordenado retirar los vehículos de la reserva y los ha declarado como abandonados, dado que tras dos años y medio de inactividad no cuentan con la ITV y carecen de seguro.

"He intentado contactar con los agentes de Medio Ambiente, pero no he obtenido respuesta", lamenta Calvo, quien expresa su tristeza e impotencia ante las dificultades a las que se enfrenta la Eco Reserva.

Tras más de dos años cerrada, la Eco Reserva ha recibido una notificación de sanción de 65.200 euros, la orden de desalojar a los animales y desmontar las instalaciones de bienestar. En caso contrario, deberán hacerse cargo de los gastos subsidiariamente los cuidadores de la reserva.