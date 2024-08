Mejoran la seguridad de los accesos a la urbanización Mijas Golf

El Ayuntamiento de Mijas ha mejorado los accesos a la urbanización Mijas Golf. En concreto, ha intervenido en un tramo de 250 metros de la A-7053 a su paso por esta zona del municipio, para mejorar la seguridad y la movilidad.

Los trabajos han consistido en la colocación de dos nuevos pasos de peatones en esta vía a la altura de las avenidas Suiza y Louson Bobet. El concejal de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Mijas, Daniel Gómez, ha explicado que son dos pasos muy demandados por los vecinos para garantizar la seguridad de los transeúntes que caminan por esta carretera hacia las paradas de transporte público o autobús escolar.

Asimismo, se ha creado una nueva canalización de alumbrado público de 250 metros de longitud y la cimentación necesaria para la colocación de once farolas, siete de las cuales son de siete metros de altura y el resto de once, y bandas reductoras de velocidad. Se ha optado por el alumbrado de bajo consumo para reducir el coste del suministro y la emisión de gases para así cuidar el medio ambiente. La actuación al completo ha contado con una inversión municipal cercana a los 50.000€ (IVA no incluido).