Un club privado de Torremolinos prohíbe la entrada a "maricones"

Un club privado de Torremolinos (Málaga) se anuncia con un "no" a las peleas, las drogas, las gorras, las chanclas y también a los "maricones", indicaciones que establece como su "reglamento", y advierte de que la dirección se reserva el derecho de acceso.

La sala, que se llama Casa Fátima Ino y que se publicitan como un club marroquí de lujo, ha lanzado en redes sociales un cartel con las polémicas normas de acceso al local, cuya inauguración está prevista para el 18 de enero con un evento que costará 20 euros. Junto a la prohibición de drogas, chanclas, gorras y peleas, se incluye la prohibición de la entrada a "maricones".

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha sido rotunda al advertir de que no consentirán estas actitudes, en referencia a este local privado marroquí ubicado en la calle Cruz de esta ciudad, que aún no ha abierto, y que pretende estrenarse con ese evento, según han informado fuentes municipales.

No tienen cabida

"El odio y la homofobia no tienen cabida aquí y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para prohibir este evento y cualquier actividad de un club que fomente esta lamentable actitud", ha asegurado la regidora en redes sociales.

El establecimiento incluye en sus carteles, además de los referidos rechazos, la frase "comportamiento irresponsable o agresivo = expulsión inmediata".

La regidora de esta ciudad de la Costa del Sol también ha manifestado que "los únicos que sobran son ellos", en referencia al club, y etiqueta su mensaje en redes con #LGTBI.

"El derecho de admisión tiene unos cauces y no vale cualquier cosa", recuerdan desde Arcoiris

Derecho de admisión

Desde Arco Iris - Federación Andaluza LGBTI -se pronuncian sobre la polémica y denuncian ese "derecho a la admisión": "Si tú quieres hacer una fiesta en la que no vas a dejar entrar a personas que vayan con ropa negra, tú tienes que informar previamente a las autoridades para que te autoricen ese tipo de criterio de selección para las personas. Y las autoridades son las que tienen que decidir si lo que está haciendo es una discriminación aceptable", dicen.

Sin embargo este derecho de admisión deja de ser justificable "en cuanto se vulneran derechos básicos" como el de discriminar a personas por su orientación por su color o identidad: “Ahí los locales no tendrían en ningún caso la autorización por parte de la administración”.

En lo que respecta a este bar y su anuncio de "no maricones", Arcoiris recuerda que "muchos locales se creen que tienen derecho a poner el criterio, pero eso no es así. El derecho de admisión tiene unos cauces y no vale cualquier cosa. No se pueden vulnerar derechos básicos de las personas", subrayan.