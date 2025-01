Torremolinos denunciará por delito de odio a los promotores de una fiesta que prohibía entrada a "maricones"

La alcaldesa del Ayuntamiento de Torremolinos, Margarita del Cid, ha informado este viernes de que va a presentar ante la Policía Nacional una denuncia contra un club privado por un delito de odio "al pretender celebrar en la ciudad una fiesta en la que no permitía el acceso a personas de la comunidad Lgtbi".

La polémica se ocasiona en redes sociales, donde un presunto club privado conocido como Casa Fátima Ino anuncia un evento en el que, entre otras normas de conducta, prohíbe la entrada de "maricones".

En concreto, según una publicación en redes sociales, se trata de un club privado de lujo marroquí, que tiene previsto abrir sus puertas próximamente. En la publicación informan de su reglamento, en el que precisa "no peleas, drogas, gorras, chanclas y maricones". "La dirección se reserva el derecho de acceso", señalan.

Delito de odio

Del Cid ha incidido en un comunicado en que "la buena noticia es que eso no se va a producir en Torremolinos, bajo ningún concepto; la mala noticia para ellos es que los vamos a denunciar por delito de odio y vamos a llegar hasta donde haga falta para desterrar estas actitudes homófobas".

Cabe recordar que la alcaldesa en sus redes sociales ha subrayado que "no vamos a consentir estas actitudes. El odio y la homofobia no tienen cabida aquí y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para prohibir este evento y cualquier actividad de un club que fomente esta lamentable actitud. Los únicos que sobran son ellos".

Asimismo, ha lanzado un mensaje de apoyo al colectivo Lgtbi: "Torremolinos es un prisma de color y de diversidad, es la ciudad donde todo el mundo puede ser lo que quiera ser, y este episodio tan desagradable nos recuerda que no debemos dejar de reivindicar y defender la libertad y los derechos humanos", ha señalado.

La alcaldesa en persona va a presentar la denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Torremolinos y Benalmádena, tanto en representación del Ayuntamiento, como a título personal, "por delito de injurias y de odio, por ser víctima de insultos desde la cuenta en redes sociales de este club privado a su cuenta, en la que se reiteraban en su actitud homófoba y anunciaban que no harían ningún evento en Torremolinos".

Derecho de admisión

Desde Arco Iris - Federación Andaluza LGBTI - denuncian ese "derecho a la admisión". Arcoiris recuerda que "muchos locales se creen que tienen derecho a poner el criterio, pero eso no es así. El derecho de admisión tiene unos cauces y no vale cualquier cosa. No se pueden vulnerar derechos básicos de las personas", subrayan.