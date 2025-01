Del Cid y Lara piden una partida en los PGE para una comisaría de Policía

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, y el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, han pedido al Gobierno central que incluya una partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la futura comisaría de Policía Nacional que se construirá en la primera de las dos ciudades para dar cobertura a los dos municipios de la Costa del Sol.

Del Cid y Lara dieron ayer viernes más detalles sobre la construcción de la nueva comisaría de Policía Nacional de Torremolinos-Benalmádena, que estará ubicada en la calle Pedro Navarro Bruna de Torremolinos. «El solar que el Ayuntamiento ha cedido para la construcción de la nueva comisaría ya ha sido recepcionado por el Estado», ha explicado la regidora torremolinense.

«Los vecinos de ambos municipios sabemos que la renovación de las actuales dependencias judiciales, situadas en la calle Skal, puede que sea, junto a los juzgados, una de las reivindicaciones más antiguas, y que aún está pendiente por atender por parte del Gobierno central», explicó la alcaldesa.

Suelo recepcionado

«El suelo lleva recepcionado por el Estado desde el 2 de febrero de 2024, a pesar de que fue cedido en 2022, y tras solventar una burocracia difícil de entender, pero ya resuelta, en cualquier caso. Desde entonces, no hemos visto ni un solo movimiento por parte del Gobierno central al respecto, y nos preocupa», lamentó Del Cid.

La regidora torremolinense reclamó que en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, «lleguen cuando lleguen», incluyan una partida para esta comisaría. «O bien que encuentren alguna fórmula para encargar el proyecto e ir adelantando su construcción, mientras trabajan en conseguir, si es que es posible, la estabilidad presupuestaria exigible para cualquier Gobierno», dijo.

Y es que España continúa con los presupuestos de 2023 prorrogados porque el Gobierno de Pedro Sánchez decidió no presentar unos nuevos presupuestos en 2024 ya que no contaba con los votos necesarios tras la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones en Cataluña, y todavía no ha presentado unos presupuestos para 2025 porque sigue sin contar con los apoyos parlamentarios necesarios.

Margarita del Cid adelantó que el PP llevará una moción al pleno municipal en la que se solicitará al Gobierno la cesión de los suelos en los que se encuentra la actual comisaría, para que el Ayuntamiento de Torremolinos pueda destinarlos a vivienda asequible.

Colaboración

«De esta forma, se compensaría un suelo por otro, y ambas administraciones colaborarían en uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad, que requiere de medidas concretas y específicas», dijo Del Cid.

Por su parte, el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, señaló la necesidad de contar con una nueva Comisaría de Policía Nacional «debido a la situación en la cual se encuentra la actual, una comisaría que atiende a dos municipios».

Lara añadió que han hecho «el esfuerzo de poner a disposición ese terreno y ahora lo que tienen que hacer es darle prioridad a ese proyecto y esa construcción».

«Benalmádena y Torremolinos, como municipios turísticos, triplicamos la población y cuando llega el verano nos vemos desbordados por eso, el Gobierno central tiene que acelerar la construcción de esta infraestructura», dijo.

