Desarticulado un grupo que asaltó en Benalmádena a un empresario para robarle la recaudación de una gasolinera

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que habría asaltado en dos ocasiones al responsable de una gasolinera en Benalmádena cuando circulaba con su vehículo con la recaudación.

Según señalan desde el cuerpo de seguridad en un comunicado, los investigadores han logrado identificar y detener a los miembros de la red, cuatro hombres, de edades comprendidas entre los 40 y 43 años, a los que atribuyen los delitos de robo con violencia, robo de vehículo a motor, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, según el grado de participación de cada uno de ellos.

Además, una quinta persona ha resultado investigada en relación a los hechos. Los arrestados habrían provocado un accidente de tráfico con la víctima para sustraer la recaudación que portaba y que ascendía a 37.000 euros, así como varios efectos personales.

La investigación comenzó a finales del pasado mes de octubre tras la denuncia de un robo con violencia ocurrido en la ciudad malagueña de Benalmádena. La víctima, socio y encargado de recoger la recaudación de una gasolinera de esa localidad, manifestaba que, mientras conducía su vehículo fue golpeado por otro coche y, al bajarse para realizar la declaración amistosa de accidente, de forma súbita y sorpresiva, fue abordado por los ocupantes del otro turismo (dos varones encapuchados) que le rociaron un espray en el rostro dejándolo aturdido y sin visión.

Este momento fue aprovechado por los asaltantes para sustraerle 37.000 euros, cantidad correspondiente a la recaudación que acababa de recoger, así como varios efectos personales. Los ladrones abandonaron el lugar a pie, dejando allí el vehículo utilizado para cometer el hecho con las llaves puestas.

Provocaron un accidente

Además, en la denuncia la víctima refirió que unos días antes, realizando la misma ruta de recogida de recaudación, una moto tipo scooter colisionó levemente con su turismo, si bien, no se apeó al ser mínimo el daño causado y no darle importancia en el momento, no descartando, a raíz de los últimos acontecimientos, que pudiera tratarse de una de las personas que le habrían robado tras esta nueva colisión.

El vehículo abandonado fue crucial para arrojar luz a la investigación Las averiguaciones de los investigadores del Grupo 1º de la UDEV de la Comisaría Local de Torremolinos-Benalmádena se centraron, en un primer momento, en el vehículo abandonado por los autores del asalto.

Los resultados obtenidos comenzaron a dar luz y permitieron comenzar a identificar a los presuntos autores. Al menos cinco personas habrían participado en el asalto y, por las características obtenidas de los autores, ha quedado evidenciado que uno de ellos también habría sido el autor de la primera tentativa de asalto que sufrió la víctima.

Durante las pesquisas, los agentes han comprobado que a pesar de que los investigados carecían de actividad económica retribuida, llevaban un elevado tren de vida, hospedándose en establecimientos de hostelería y realizando compras, todo ello abonado en dinero en efectivo y alardeando de ello en sus redes sociales.

Finalmente, la Policía Nacional consiguió dar con el paradero de cuatro de los investigados, detenerlos y realizar tres registros en domicilios donde han sido intervenidos 6.015 euros en efectivo, 26 gramos de cocaína, 16 gramos de speed, una balanza de precisión, tres armas blancas prohibidas, dos pistolas eléctricas, una carabina con munición, una cadena de oro, diez teléfonos móviles y siete tarjetas de teléfono, además de un turismo.

La droga intervenida dejo evidenciado que los arrestados también se estarían dedicando a la venta de estupefaciente. De los efectos intervenidos se ha podido comprobar que, las joyas y el vehículo fueron comprados y pagados en efectivo días después de cometerse el asalto. Se esclarecen de esta manera dos robos con violencia o intimidación, uno consumado y otro en grado de tentativa.

Tras las detenciones de los investigados, la Autoridad Judicial ha decretado ingreso en prisión provisional para dos de los arrestados según ha informado la Policía Nacional.