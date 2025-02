Multas de hasta 750 euros por alimentar a los jabalíes en Mijas

El Ayuntamiento de Mijas ha puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana para evitar que la población alimente a los jabalíes y cerdos asilvestrados que hay en el término municipal y sancionará esta práctica con multas de hasta 750 euros.

Así lo ha anunciado el concejal de Medio Ambiente del Consistorio mijeño, Marco Cortés, que ha destacado que el Ayuntamiento “se ha visto en la necesidad de desarrollarla para informar a la ciudadanía de los peligros que entraña alimentar a esta clase de animales”. El objetivo de esta medida es “paliar la proliferación de estos animales” que, según el Consistorio de Mijas, “se han convertido en un problema de salud pública y de seguridad”.

El concejal de Medio Ambiente del Consistorio mijeño, Marco Cortés / L.O.

Alimentar a los animales supone incumplir la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Seguridad, que “prohíbe el suministro de comida a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro, en los espacios públicos”, siempre que se puedan convertir “en focos de insalubridad, generar suciedad o molestias”.

Hay que “aclarar -ha dicho Cortés- que, pese a lo que pueda parecer, son animales salvajes que no tienen que ser en ningún caso alimentados” ya que -según precisa- “darles de comer altera su ciclo natural y hace que se acerquen a los núcleos urbanos con los peligros que -a su juicio- ello entraña”.

Marco Cortés ha insistido en que el acercamiento de los jabalíes a los núcleos urbanos conlleva un riesgo de seguridad, causa un deterioro de los espacios públicos y la higiene urbana, y además, añade, pueden transmitir “enfermedades graves”. Para difundir la iniciativa se ha optado por incorporarla a la web del Ayuntamiento, la televisión municipal y las redes sociales.

Esta medida del Ayuntamiento de Mijas para reducir las piaras de jabalíes y cerdos asilvestrados en el municipio se suma a otras desarrolladas con anterioridad como una polémica campaña de caza con arco, que provocó el malestar de vecinos y asociaciones animalistas y ecologistas de Mijas y Málaga.

Desde Ecologistas en Acción Mijas aplauden la decisión del Ayuntamiento de incentivar a los vecinos a no dar de comer a los jabalíes pero se oponen rotundamente a medidas como la caza con arco, poco efectiva y muy peligrosa. Si bien para alejar a los animales de las zonas urbanas plantean otras opciones como la colocación de barreras olfativas y acústicas o la instalación de pastores eléctricos.

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas, que prohíbe alimentar a los jabalíes / L.O.

“Los jabalíes no son peligrosos si no se les ataca o no están heridos”, señala la responsable de comunicación de Ecologistas en Acción Mijas, Librada Moreno, prueba de ello es, por ejemplo, el comportamiento que tuvieron al colarse en un centro comercial para resguardarse de la lluvia, añade.

“El peligro real se produce si les disparas con un arco, por ejemplo, y el animal se queda herido”, aclara.Ecologistas en Acción considera que la esterilización con pienso sería otra medida a implementar muy efectiva para reducir su número y no hacerlo de forma “sangrienta", pues estamos "en el siglo XXI”, precisa Moreno.