La autopsia revela que la mujer asesinada en Benalmádena murió por asfixia mecánica

La mujer asesinada presuntamente por su pareja la madrugada de este pasado domingo en Benalmádena murió por asfixia mecánica. Esta es la principal conclusión a la que han llegado provisionalmente los forenses durante la autopsia que se ha llevado a cabo este lunes en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga. Según fuentes cercanas al caso, la hipótesis es que el detenido estranguló o le tapó la boca a Catalina hasta la muerte, aunque no se descarta que también la agrediera con un arma blanca y le propinara golpes.

Este dato se conoce poco después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya informado de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga denegó la orden de alejamiento solicitada por Catalina al considerar que no concurrían los presupuestos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para estos casos. Según la versión judicial, la víctima presentó el 21 de enero la primera denuncia contra su agresor por "amenazas, coacciones y vejaciones leves, aunque ella aseguró que no había sido maltratada físicamente, que "únicamente le levantó la mano sin llegar a golpearla".

Nivel medio

Con esa información, el Sistema Viogén asignó a la situación de la víctima el nivel de riesgo medio (existen el «no apreciado», «bajo», «medio», «alto» o «extremo»), cuyas medidas de protección no trabajan sobre el supuesto de las órdenes de alejamiento que sí abordan el nivel alto y extremo. Aunque la víctima pidió esa orden, desde el TSJA explican que la juez no adoptó la medida al considerar que no concurrían en el caso los presupuestos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para estos casos. "De hecho, la valoración del riesgo para la mujer era medio, ya que las circunstancias del caso no eran de riesgo alto", han remarcado. El procedimiento derivó en un juicio rápido que se señaló en el Juzgado de lo Penal número 12, también en la capital.

Los hechos se conocieron sobre las 5.00 horas de la madrugada, cuando el propio arrestado alertó del incendio en su vivienda. Cuando llegó la policía, los agentes lo encontraron al sospechoso junto a los hijos fuera del inmueble y a Catlalina dentro, fallecida, con signos de violencia.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también ha confirmado este lunes que el crimen se investiga como un caso de violencia machista. Según ha informado a través de X (antes Twitter, el asesinato de Catalina es el segundo que se registra en el marco de la violencia de género en nuestro país en lo que va de 2025 y el 1.295 desde 2003, año desde el que hay estadísticas. El presunto autor, un hombre de origen nigeriano de 42 años, fue detenido tras los hechos.