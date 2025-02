Familia de empresario fallecido en Estepona ve homicidio imprudente en la actuación de los policías

La familia de Juan Antonio Hans Checa ha denunciado ante el Juzgado de Estepona que investiga la muerte el pasado 23 de enero de este empresario de 41 años, de Lora del Río (Sevilla), un posible delito de homicidio imprudente derivado a su juicio de la actuación de los ocho policías que intervinieron.

Los hechos ocurrieron en el Hotel Ona Valle Romano de Estepona, donde el empresario sevillano, según ha informado este lunes en una rueda de prensa en Sevilla el abogado de la acusación particular, Luis Romero, falleció "en manos de la policía" después de que un grupo de agentes lo redujeran en este establecimiento hotelero donde estuvo "nervioso, alterado" pero "no violento", ha aclarado.

Romero ha anunciado que, además del presunto delito de homicidio imprudente, prevé ampliar la denuncia judicial por posible omisión del deber de socorro, al entender que los actuantes debieron llamar a "personal especializado facultativo", como psicólogos o un médico psiquiatra, para que le administrarse un tratamiento adecuado para calmarlo o relajarlo.

El empresario se encontraba hablando por teléfono en una oficina junto a la recepción cuando llegaron los policías y, menos de una hora después de que interviniese la Policía Nacional, que a juicio del abogado lo trató "como si fuera un peligroso delincuente" con grilletes en manos y pies, "ya estaba muerto en unas extrañas e inexplicables circunstancias".

'Empleo de la fuerza'

Entre las diligencias solicitadas al Juzgado de Instrucción 3 de Estepona, según recoge el escrito al que ha tenido acceso EFE, el abogado ha pedido que sean citados para su declaración judicial todos los agentes de la Policía Nacional que intervinieron el día de los hechos, tanto en el hotel "empleando la fuerza" como en un bar cercado al que también habían acudido antes.

El letrado ve necesario que declaren cada uno de los ocho agentes de Policía que fueron al hotel para detallar su intervención en los hechos "individualmente", y no como se hace en el atestado "de modo general". También pide que declaren todos los testigos, a los que ha interrogado hasta ahora la Policía Nacional que constan en el atestado y que, de alguna forma, estuvieran igualmente presentes tanto en el bar como en el hotel, además de trabajadores de ese establecimiento hotelero y otras personas presentes en la recepción.

Igualmente pide la declaración del personal sanitario que intervino presencialmente o por teléfono en la asistencia a Juan Antonio, y que se requiera a los servicios 112 y 061 las grabaciones y transcripciones de todas las llamadas y comunicaciones en relación con los hechos.

Además de estas declaraciones judiciales la familia quiere que se requiera al Instituto de Medicina Legal de Málaga para que dé máxima prioridad, finalice y remita "a la mayor brevedad" el informe forense de autopsia, sin descartar solicitar en su caso una segunda.

La acusación particular pretende también que se requiera a la Policía que aporte "a la mayor brevedad" las grabaciones de las cámaras de seguridad, y pide, de nuevo, que las diligencias de investigación en su labor de policía judicial sean encargadas a la Guardia Civil. Al respecto, sostiene en el escrito presentado ante el juzgado, que la Policía Nacional no puede tener "toda la objetividad e imparcialidad necesaria" para la investigación dado que Juan Antonio falleció mientras era reducido por ocho de sus agentes.

'No me matéis, me asfixio'

Según el abogado, durante la intervención policial el empresario tenía el teléfono "abierto" puesto que estaba hablando por teléfono con su hermano Javier y este escuchó que decía "No me matéis, que tengo dos niños muy chiquititos". También hace referencia a una grabación de imagen y sonido aportada por una trabajadora del hotel, a la que se les ha dado traslado, y donde se ve y oye cómo dice igualmente "No me matéis" y lo que parece ser "Me asfixio".

En esa grabación, indica, aparecen varios agentes de espaldas o de lado y se oye una respiración agitada y jadeo del empresario. Romero ha estado acompañado en la rueda de prensa por la madre del fallecido, el hermano y portavoz de la familia, Javier Hans, y la viuda, Cristina Navarro, quien visiblemente emocionada ha hecho referencia a sus dos hijos, que no entienden la muerte de su padre y ve como los "más perjudicados", y se ha preguntado "qué derecho" tenía la Policía para actuar como lo hizo.

"¿Qué estaba haciendo él mal para que se tiren todos encima hasta que lo asfixian o le provocan un infarto, quién paga a mi hijo esa pérdida tan grande de que no va a criarse con su padre?", ha indicado.