Fuengirola celebra este domingo una nueva edición Perrock, el festival a beneficio de las protectoras de animales

Si te gusta el rock y te apasionan los animales, no tienes excusa. Fuengirola celebra este domingo, 16 de febrero, una nueva edición de Perrock el festival a beneficio de las protectoras de animales de la zona.

El festival se desarrollará a partir de las once de la mañana en el Recinto Ferial, exactamente en las casetas Peña Diana y Los Andaluces, así como en la zona exterior, donde actuarán seis bandas de rock, hasta las ocho de la tarde.

Además de disfrutar de los conciertos, habrá sorteos, 18 expositores de las protectoras de animales que participan en la edición de este año y barra de bebidas, entre otras actividades.

El festival es una buena excusa para disfrutar de rock, buena compañías y de tus mascotas. / Fuengirola Televisión

Benéfico

La entrada tiene un precio de 5 euros, con derecho a consumición y participación en un sorteo de premios, que patrocinan muchas empresas de Fuengirola que regalan gafas, cenas e instrumentos musicales. Y se podrán hacer donativos de 1 euro o un saco de comida para perros.

Toda la recaudación se destinará íntegramente a las asociaciones protectoras de animales, según el presidente de la asociación Perrock, Antonio Alarcón.

Festival

Para concluir, Alarcón ha detallado las diferentes bandas de rock que van a actuar en el festival. Serán los grupos Déjà vu, Leyenda (tributo a Héroes del Silencio), Alokados, Tributo Rock Band, The Nowhere Band (tributo a The Beatles) y Sound Friction.

"Este evento no es solo un concierto de rock, sino un acto de amor a nuestras mascotas", ha manifestado el concejal de Juventud, Isaac Vargas (PP), durante la presentación. "Se trata de pasar un buen rato, con buen ambiente y con un fin solidario", ha añadido el edil. ¡Ah, y no olvides ir con tu mascota!!!