Así será la reforma del olivar de los Manantiales y la explanada de la ermita de San Miguel en Torremolinos

El Ayuntamiento de Torremolinos va a reformar el olivar de los Manantiales, donde se encuentra la ermita de San Miguel, patrón de la ciudad, para acondicionarlo como espacio de esparcimiento con fines lúdicos y recreativos ante el incremento de la población, de turistas y visitantes

Situado junto al pinar de los manantiales, un oasis vegetal dentro del municipio donde entrar en contacto con la naturaleza, este espacio se encuentra junto al vivero municipal y el jardín botánico Molino de Inca.

Todos los años, el olivar de los Manantiales se llena de miles de personas que participan en la romería de San Miguel para pasar una jornada festiva antes del inicio de la Feria de Torremolinos. El paraje tiene tantas posibilidades que el Consistorio quiere acondicionarlo para potenciar su uso como zona recreativa a lo largo de todo el año dado el benigno clima de la ciudad.

Para ello, el Consistorio ha adjudicado la primera fase de las obras de reordenación del olivar de los Manantiales, que acometerá la firma Genal Ingeniería y Paisajismo, SL que ha ganado el concurso público por un importe de 186.849,39 euros, ante las otras cuatro empresas que se han presentado a la convocatoria.

La parcela tendrá un único acceso, frente a la Casilla del Viento de Torremolinos. / L.O.

Reforma

Los trabajos, que están financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, y tienen un plazo de ejecución de tres meses, pretenden reordenar un área de unos 50.000 m2 con espacios abiertos equipados con mesas y bancos, plazas verdes con espacios infantiles y/o deportivos y senderos definidos que permitan el tránsito de personas y de vehículos de servicio en caso necesarios.

Actualmente, la parcela tiene dos entradas, una frente al vivero y otra frente al centro de formación La Casilla del Viento, que será la que se mantendrá abierta (la otra se anulará).

En esta primera fase se va a cerrar toda la parcela con un cercado de madera y dentro de ella se va a delimitar una zona separada como aparcamiento, que también tendrá un único acceso limitado por una barrera para controlar la entrada de vehículos.

La zona del aparcamiento se nivelará y acondicionará para evitar que se encharque con la lluvia. / L.O.

Otras actuaciones

Asimismo, se va a mejorar el firme del camino interno del recinto, así como el de la explanada situada delante de la ermita. Los taludes de acceso al templo, por ejemplo, que actualmente están delimitados por barreras de hormigón, serán acondicionados mediante obra de fábrica en piedra natural y adornados con especies aromáticas mediterráneas.

Las especies vegetales que no son originarias de la parcela serán eliminadas, así como una hilera de olivos situada enfrente de la ermita para ganar un mayor espacio para celebración de la romería.

Por último, se habilitarán unas cunetas para la evacuación de las escorrentías del agua de lluvia, evitando la formación de regueros y de áreas encharcadas sobre todo en el área del aparcamiento y en los caminos, como consecuencia de la escasa pendiente de la parcela.