La ONCE deja 500.000 euros en Fuengirola

El sorteo de la ONCE de este pasado lunes ha dejado su mayor premio en Fuengirola, donde Alejandro Pérez vendió un único cupón premiado con 500.000 euros en la avenida Mijas, en pleno centro de la localidad.

"Este premio es solo una manera de devolverle a los clientes todo lo que me dan", ha afirmado Alejandro Pérez, que es vendedor de la ONCE desde 2018. Él se enteró en la noche de este pasado lunes del premio que había dado, y aun sin decir nada, "no ha parado de recibir enhorabuenas incluso antes de llegar al puesto".

De entre ellas, según ha señalado la ONCE, las que más destaca son sus clientes habituales, a los que está "muy orgulloso de decir que repartió suerte". El agraciado, que llevaba más de cuatro años jugando al mismo número, se cuenta entre los clientes diarios de Alejandro, que ya considera como sus amigos. "Es una alegría inmensa saber que he podido traer a la ciudad algo tan bueno", ha concluido.

Dedicado a una calle de Soria

El sorteo de la ONCE de este pasado lunes estaba dedicado a la emblemática calle de El Collado, en Soria, y ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros en la avenida López de Rueda de Málaga, que vendió Ángela Mozo, y otra localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca.

