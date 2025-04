Fuengirola autoriza el uso de carabinas para controlar la población de cotorras

Acabar a tiros con las cotorras argentinas. El Ayuntamiento de Fuengirola ha renovado el servicio para controlar la población de estas especies de aves invasoras y entre los métodos para frenar su expansión incluye el uso de carabinas de aire comprimido, lo que ha levantado las críticas de asociaciones como Ecologistas en Acción.

Desde hace unos años, las cotorras argentinas se han convertido en un molesto problema en las grandes ciudades. Quien tenga cerca de su casa un nido de estos pájaros sabe que no paran de parlotear con unos sonidos estridentes a todas horas.

Las quejas vecinales han llevado a algunos ayuntamientos, como el de Fuengirola, a tomar cartas en el asunto para frenar su expansión por los perjuicios que provocan en los entornos urbanos.

Invasoras

La cotorra argentina (Myiopsitta monachus) y la cotorra de Kramer (Psittacula krameri) son dos especies invasoras que han crecido de manera exponencial desde los años 60 en España, donde entraron como animales exóticos.

Sin embargo, se trata de especies invasoras que ponen en peligro la biodiversidad por lo que la legislación vigente es taxativa: no se pueden criar, ni comercializar sino que se debe acabar con ellas para evitar los efectos sobre especies autóctonas y el medio urbano y rural.

Cotorras argentinas

La cotorra argentina es oriunda de Sudamérica (desde Bolivia Central y sur de Brasil hasta Argentina Central, Paraguay y Uruguay). Con una envergadura de unos 53 cm y un peso entre 90 y 120 gramos, destacan por su color verde brillante, con las alas verde azuladas, y la cara, mejillas, garganta y pecho de color gris o blanquecino.

Se reproduce de agosto a noviembre, con un periodo de incubación de unos 26 días, y a los 44 días ya vuelan fuera del nido. Con un éxito de supervivencia del 80% y sin depredadores conocidos, estas aves son muy inteligentes y tienen una esperanza de vida de unos 10 años, por lo que su expansión no tiene límites.

Se alimentan principalmente de granos, aunque también de frutos, larvas, insectos... Son aves territoriales y muy gregarias, formando colonias de más de 100 individuos. Construyen nidos comunitarios que llegan a ser bastante grandes, en árboles o estructuras artificiales, como tendidos eléctricos. En España se encuentran principalmente en parques y jardines urbanos, así como en cultivos y arboledas de la periferia, prefiriendo los espacios abiertos.

Los nidos de cotorras argentinas constituyen un riesgo por sus dimensiones y su peso. / L.O.

Estas aves desplazan a otras especies por la competencia y depredación de sus nidos. Pueden provocar daños a cultivos, principalmente árboles frutales; generan pérdidas a las empresas eléctricas por los daños en el equipamiento, llegando a provocar cortes de energía y dañan árboles, edificios y mobiliario urbano. Además, pueden ser un vector de propagación de agentes patógenos.

Cotorra de Kramer

La cotorra de Kramer es oriunda del África subsahariana e India. Cotorra de color verde pálido, con la cara y alas de un verde más intenso, la barbilla negra y la nuca un poco azulada. Estas aves pueden llegar a medir hasta 40 cm y pesar unos 140 gramos.

Especie granívora, aunque también consume frutos, néctar, hojas y flores. Nidifica en los huecos de los árboles y edificios, a unos 12-14 metros de altura. Generalmente, forma pequeños grupos de hasta 15 ejemplares, aunque puede llegar a congregarse por cientos o miles en las zonas de alimentación o en los posaderos.

De hábitos sedentarios, aunque puede realizar pequeñas migraciones en función de la disponibilidad de alimento, compite con murciélagos, rapaces nocturnas y pájaros carpinteros por los lugares de nidificación. Desplaza a otras especies de aves nativas granívoras o frugívoras y puede ser una seria plaga para cultivos de cereales y frutales; además de un vector de propagación de agentes patógeno.

Métodos de control

Las competencias para el control de estas aves es de la Junta de Andalucía, pero al hacerse fuerte sobre todo en entornos urbanos, la competencia recae en los ayuntamientos. Esta dualidad ha provocado que durante años no se haya actuado contra estas aves invasoras hasta que ha sido tarde, explica Jesús Pinilla de la asociación SEO Birdlife, que cuestiona los métodos empleados por ayuntamientos como el de Fuengirola.

En el pliego de prescripciones técnicas redactado por el Consistorio fuengiroleño se establecen básicamente tres métodos de trabajo:

La captura en vivo mediante la instalación de cebaderos, jaulas-trampa y el lanzamiento de redes.

La retirada de nidos de los árboles municipales en los casos en que exista riesgo de caída sobre la vía pública o en los parques municipales.

municipales en los casos en que exista riesgo de caída sobre la vía pública o en los parques municipales. El empleo de carabina de aire comprimido con las debidas autorizaciones para su posesión, uso y transporte.

Este último método es el que ha provocado las críticas de asociaciones como Ecologistas en Acción. Para su portavoz, Librada Moreno "las cotorras constituyen un problema frente al que hay que actuar pero es increíble que en el siglo XXI se plantee acabar con ellas a tiros en las ciudades".

Efectividad

"Cuando no es el uso de arcos contra los jabalíes son las carabinas contra los pájaros. Parece que la Ley de Bienestar Animal no ha servido para nada porque se siguen aplicando métodos de otras épocas", afirma Librada Moreno. La portavoz de Ecologistas en Acción pide que se retire la posibilidad de acabar a tiros con estos pájaros. "En vez de eso deberían capturarlos en vivo y esterilizarlos, lo que permitiría acabar con ellos de una manera menos lesiva", sostiene Librada.

Las cotorras argentinas son un plaga en muchos parques. / El Periódico

Jesús Pinilla de SEO Birdlife también cuestiona el uso de la carabina para acabar con esta especie invasora. Pinilla argumenta que un estudio realizado hace muchos años en Zaragoza demostró la efectividad de este tipo de armas cuando la población de aves invasoras aún es pequeña y un grupo de investigadores del entorno de Doñana propuso hace años el uso de la carabina como el método más efectivo para acabar con las cotorras en la ciudad de Sevilla "pero si paseas por Sevilla, verás que están por todas partes".

El portavoz de SEO Birdlife afirma que capturar a estas aves y aplicarles la eutanasia (como también recoge el pliego de prescripciones del Ayuntamiento de Fuengirola) puede que sea menos traumático que pegarles un tiro, pero no podemos olvidar que la legislación es clara y las aves exóticas invasoras no se pueden tener vivas en España y, sea cual sea el método, el fin es exterminarlas", explica Jesús Pinilla.

Respuesta del Ayuntamiento

En una nota enviada por el Ayuntamiento de Fuengirola, el concejal de Ecología Urbana, José Sánchez (PP), afirma que no hace uso de carabinas para abordar el control de cotorras argentinas, "aunque se trate de un método contemplado y autorizado por la Junta de Andalucía".

El edil reconoce que "el pliego de condiciones del servicio lo prevé, aunque la decisión del equipo de Gobierno es la de no hacer uso de la misma. En su lugar, utiliza las demás alternativas previstas: retirada de nidos, colocación de jaulas-trampa e instalación de redes para su captura", ante las quejas de los vecinos por el ruido que emiten estas aves sobre todo en las zonas de arbolado.

José Sánchez afirma que no es la primera vez que el Ayuntamiento de Fuengirola ha licitado el contrato de servicio para el control de esta especie invasora y "por más que estuviera descrito en los pliegos, jamás ha utilizado la carabina para tal fin". Lo que no explica es por qué lo siguen introduciendo en las convocatorias del servicio si realmente no lo utilizan.

Para Jesús Pinilla, las jaulas-trampa y las redes no son efectivas y por más dinero o esfuerzos que se adopten "ningún país del mundo ha acabado con ellas. Y no vamos a ser los primeros. Quizás debamos empezar a acostumbrarnos a vivir con estas aves", afirma el portavoz de SEO Birdlife.