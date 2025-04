Los vecinos de Torremolinos excluidos del acuerdo de la Sareb exigen una solución

Un grupo de vecinos de la barriada de El Calvario de Torremolinos se han manifestado ante la puerta del Ayuntamiento denunciar el caso de los vecinos de la calle Rodrigo que van a ser desahuciados por un proceso judicial iniciado tras el impago de un préstamo por parte de la promotora de las viviendas, a pesar de que llevan más de diez años pagando el alquiler.

La semana pasada la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), denunció que la Sareb (el llamado banco malo, una sociedad estatal creada para liquidar los activos tóxicos de los bancos, es decir, aquellas propiedades que valen menos que los préstamos que en su día concedieron por ellas) iba a ceder 39 de estas viviendas a un tercero por 2,8 millones de euros.

La regidora se reunió con los representantes de la Sareb para paralizar la cesión de estas viviendas amparada en la vulnerabilidad y buena fe de estas familias que han pagado puntualmente el alquiler de sus viviendas y no tienen culpa de que la promotora de sus viviendas no pagase el préstamo que le concedieron para construirlas.

La Sareb envío entonces un escrito al juzgado paralizando la cesión de 29 de las 39 las viviendas a un tercero explicando que las diez restantes habían sido ya adquiridas por particulares.

Los vecinos del Calvario se han manifestado ante el Ayuntamiento de Torremolinos. / L.O.

Excluidos

Los vecinos excluidos de este acuerdo se han manifestado hoy ante las puertas del Ayuntamiento de Torremolinos para pedir una solución y no verse en la calle, cuando ellos han pagado sus alquileres de manera puntual durante años.

"No entiendo cómo le dejan comprar mi piso a una señora que es la administradora de la empresa que ha ido a la quiebra pero compra mi casa como persona física. Esta situación me ha costado un desgaste de salud brutal, y he estado ingresada desde noviembre en el hospital porque mi enfermedad crónica se ha acelerado a raíz de esta situación", explica Yolanda, una de las vecinas afectadas.

"Pido que se revise el caso de esta persona que siendo administradora de una empresa que ha ido a la quiebra compra un piso como persona física. No entiendo cómo el juzgado (de Instrucción número 2 de Torremolinos) no nos deja hablar, nos tiene amordazados; que investiguen a estas personas en vez de echarnos a nosotros a la calle".

Apoyo de la Sareb

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha apoyado a estos vecinos "que se encuentran en una situación muy difícil. Sabemos que la Sareb ha paralizado la cesión de 29 de las 39 viviendas a una empresa que las iba a explotar; pero hay 10 vecinos que siguen sin la esperanza de poder seguir en sus viviendas".

Del Cid ha afirmado que el Consistorio va a ayudar a estos vecinos a encontrar una solución y pide a la Sareb que haga un esfuerzo más "porque hay algunas viviendas más en ese bloque que son propiedad de la Sareb (que no son de esas 39) y podrían dar una solución a estos vecinos, como Yolanda, que no tienen paralizado su desahucio".