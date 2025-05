Casares albergará el recinto más grande dedicado al deporte del polo de todo el sur de Europa

El municipio malagueño de Casares ha acogido este viernes la presentación de dos nuevos proyectos en torno al universo del deporte del polo que supondrán una inversión superior a los 320 millones de euros en sus primeras fases. Ambas iniciativas, The Owners Club, en Casares, y The Hills, en San Roque (Cádiz), suponen, según sus promotores, "una apuesta y un paso decisivo hacia el futuro del estilo de vida de lujo y el deporte ecuestre en el sur de España".

The Owners Club, en Casares, contempla la creación de seis establos privados con un total de 72 boxes de amplio espacio, una cancha de polo de competición de tamaño reglamentario que estará operativa todo el año, una pista de ejercicio ecuestre de nivel mundial, entre otras instalaciones, lo que lo convertirá en el recinto más grande dedicado al polo del sur de Europa.

Las instalaciones del recinto Polo Valley en El Secadero (Casares) han acogido la presentación, a la que han asistido los alcaldes de ambas localidades, Juan Luis Villalón, regidor de Casares y Juan Carlos Ruiz, alcalde de San Roque, además de Maite García, vicepresidenta de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, y el fundador de Polo Valley, Christian Byrne, e Ivan Romanovsky, promotor del proyecto.

Según Byrne explicó, ambos desarrollos nacen del "compromiso" de Polo Valley con "el crecimiento sostenible, la integración con el entorno y la evolución de destinos donde el deporte lidera el estilo de vida".

En lo que se refiere a The Owners Club en Casares, el proyecto supone la consolidación total del recinto Polo Valley, fundado en 2015. Se desarrollará en un entorno "natural y virgen" junto a estas instalaciones y se convertirá "en un refugio privado para jinetes de alto nivel, equipos y organizaciones de polo". Además, el recinto supondrá la creación de 25 empleos estables y cualificados y estará gestionado por personal especializado durante todo el año.

El fundador de Polo Valley ha manifestado su "firme compromiso" de poner a El Secadero y Casares "en el punto de mira de todos los interesados en el deporte del polo a nivel mundial, en todas las estaciones del año".

"Esto es más que un desarrollo, es un santuario para el deporte. Casares es el lugar donde nació Polo Valley y con The Owners Club honramos ese legado con un proyecto enraizado en la naturaleza, la excelencia y la discreción", ha apuntado Byrne.

Por su parte, el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón ha destacado en su intervención que este proyecto refuerza la posición del municipio como "un destino turístico de calidad", impulsado por la colaboración público-privada, en "una apuesta firme por diversificar la economía local sin perder la identidad del municipio".

La presentación de los nuevos proyectos de Polo Valley, este viernes en Casares (Málaga). / L.O.

Proyecto de San Roque

Respecto al proyecto The Hills by Polo Valley, estará ubicado en la vecina población gaditana de San Roque, cerca del puerto deportivo de Sotogrande. The Hills abarca 34 hectáreas de superficie, con un campo de polo junto a la playa.

Este desarrollo incluirá un hotel de lujo con categoría 5 estrellas y un retiro de bienestar operado por una marca internacional líder, conceptos gastronómicos exclusivos, beach club, spa y servicios orientados a la salud.

The Hills se completa con 16 villas de diseño arquitectónico con impresionantes vistas al mar, un área denominada The Boulevard, que será una reinterpretación de un pueblo andaluz, con comercios boutique, cafés y apartamentos de lujo. El proyecto prevé igualmente un hospital privado de última generación con centro de salud y de longevidad, así como un aparcamiento subterráneo con 500 plazas para preservar el entorno natural y la accesibilidad peatonal.

Una recreación del futuro proyecto The Hills en San Roque (Cádiz). / L.O.

El desarrollo de The Hills se acometerá en dos fases y prevé generar más de 250 empleos directos y 500 indirectos, suponiendo un impulso significativo para la economía de San Roque y todo el área del Campo de Gibraltar.