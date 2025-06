El PP en solitario aprueba el convenio urbanístico que permitirá construir un centro comercial y dos hoteles en los terrenos de Tivoli

El grupo municipal del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el pleno del Ayuntamiento de Benalmádena, ha sacado adelante en solitario el convenio urbanístico que permitirá desarrollar un macroproyecto comercial, turístico y de ocio, en los terrenos del parque de atracciones Tivoli World, que ya no volverá a ser como antes.

El pasado 21 de febrero, el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara (PP), firmó con el director general del grupo Tremón, Andrés Gilabert, un convenio a través del cual el Consistorio acepta modificar el Plan General de Urbanismo para permitir que el grupo inmobiliario, en concurso de acreedores desde hace más de 16 años, pueda desarrollar un centro comercial como el de La Vaguada en Madrid, y dos hoteles, uno de cerca de 300 habitaciones en la zona del aparcamiento y otro, con el doble de capacidad, dentro del parque.

Tras un periodo de exposición pública, el equipo de gobierno ha llevado hoy a pleno la aprobación de dicho convenio, en el que Consistorio se compromete incluso a bonificar al máximo el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a cambio de que el parque de atracciones abra sus puertas y vuelva a contratar a aquellos trabajadores que no hayan fallecido, no se hayan jubilado o no hayan encontrado otro trabajo y se encuentren inscrito en el paro en los próximos seis a ocho años en que tardará en tramitarse, desarrollarse y construirse todo el macroproyecto.

Alegaciones

Precisamente, la gran transformación que va a experimentar el parque de atracciones, con la mitad de su superficie en la cubierta del centro comercial, lo que va a impedir que en esa zona se instalen atracciones de peso y cualquier actuación deba respetar la impermeabilidad de la cubierta, llevó a los grupos de la oposición PSOE, IU y Vox a presentar alegaciones en contra de este convenio y a votar en contra.

La mitad del parque de atracciones se desarrollará en la cubierta del centro comercial. / L.O.

Sin embargo, el Consistorio ha tumbado estas y las otras dos alegaciones que presentaron los colectivos Benalmádena en transición y Fundación Democracia.

El equipo de gobierno afirma que los técnicos han desestimado las cinco alegaciones al considerarlas irrelevantes desde el punto de vista jurídico y urbanístico.

Pelotazo urbanístico

Para el portavoz del grupo municipal del PSOE en Benalmádena, Víctor Navas, Tivoli World ha sido, y puede ser, un elemento diferenciador del turismo en la Costa del Sol. "Su modelo es único: atracciones y un auditorio para conciertos. De hecho, hay inversores interesados en explotar ese modelo, como los propietarios de Warner".

Navas afirma que él mismo, cuando era alcalde del municipio, puso en contacto a la Warner con el Grupo Tremón, "pero las exigencias de este último imposibilitaron el acuerdo. Ahora sabemos que Tremón pretendía un pelotazo urbanístico, y ha encontrado la complicidad de Lara y su gobierno para levantar un centro comercial, dos hoteles y un sucedáneo de parque de atracciones, multiplicando la edificabilidad del entorno en un 900%".

Para Navas, este proyecto no ofrece nada diferente a Plaza Mayor, "y lo peor, supone condenar el futuro y la sostenibilidad de Arroyo de la Miel. Por ello hemos votado en contra".

Cheque en blanco

Para Enrique Pablo Centella, portavoz de IU, "este convenio es un cheque en blanco de 200 millones de euros solo en el valor de los terrenos, que supone la desaparición de Tivoli, a costa de los intereses de los vecinos".

Centella añade que el macroproyecto urbanístico "va a colapsar la movilidad de Arroyo de la Miel y de todo el municipio, va a arruinar al pequeño comercio y ha dejado tirados a los trabajadores de Tivoli".

Tramitación

La aprobación del convenio urbanístico pone en marcha la innovación del planeamiento mediante una actuación de transformación urbanística en el PGOU de Benalmádena.

El grupo Tremón tiene ahora tres meses para presentar la documentación técnica necesaria para poner en marcha la innovación del planeamiento urbanístico de la zona, que requerirá de la conformidad de todas las consejerías de la Junta de Andalucía implicadas en el desarrollo del proyecto, una tramitación que con sus aprobaciones iniciales, periodo de alegaciones, y aprobaciones definitivas supondrán más de cuatro años de trámites urbanísticos, como poco, a lo que habrá que añadir entre tres y cuatro años para la construcción y desarrollo de todas las instalaciones, por lo que el proyecto tardará entre seis y ocho años antes de estar completamente acabado -el Consistorio y la empresa lo estiman en cuatro-.

Oportunidad

El proyecto supone una inversión estimada de entre 100 y 200 millones de euros y según el PP de Benalmádena tendrá un fuerte impacto en la economía local y turística de Benalmádena, generando un millar de empleos y reactivando la zona, no solo con la reapertura del parque, sino también con los dos hoteles y el centro comercial, restando importancia a la repercusión que pueda tener sobre el pequeño comercio.