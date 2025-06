Torremolinos acoge la presentación del documental de la experta en autismo Temple Grandin

El Palacio de Congresos de Torremolinos acogerá el miércoles 9 de julio a las 18.00 horas la presentación del documental `An open door’ de la experta en autismo Temple Grandin, un acto organizado por la Cátedra de Trastorno del Espectro Autista (TEA) de la Universidad de Málaga y la Fundación Autismo Sur, con la colaboración entre otros, del Ayuntamiento de Torremolinos.

La visita de Grandin a España busca sensibilizar sobre el autismo fomentar la inclusión social, impulsar el conocimiento sobre estrategias efectivas para el desarrollo personal y profesional de personas con autismo, y crear un espacio de intercambio de ideas entre expertos, familias y profesionales del sector. La científica realizará en julio una gira por España, en la que además de presentar el documental ‘Una puerta abierta’, participará en los Cursos de Verano de la UMA, se reunirá con el colectivo de ganaderos del Valle de Los Pedroches en Córdoba y un encuentro con los jóvenes de la Fundación Autismo Sur y otras autoridades y colectivos en Madrid.

"No sólo hay que destacar que sea una eminencia intelectual, porque el 70% de las personas autistas tienen asociada una discapacidad y tal vez no puedan llegar a ese nivel. Todos no podemos llegar a ser como Temple Grandin ”, explicó durante la presentación del evento el presidente de Autismo Sur, Luciano Alonso, que además destacó que “lo que ella aportó fue sobre todo muchos aspectos de cómo comprender a las personas autistas desde el punto de vista sensorial. La gran mayoría de las personas que están dentro del espectro autista tienen descompensaciones sensoriales: escuchan con mayor volumen, necesitan un contacto diferente, hay texturas que le provocan sensaciones difíciles… En definitiva, perciben los sentidos de manera diferente. Como padre de un niño autista que no sabe explicar eso, es una aportación extraordinaria porque nos ayuda a entenderlos. Ella puede hablar y pudo explicarlo de una manera que nadie podía”.

Una de las voces más influyentes en autismo

Temple Grandin (Boston, 1947) es una de las voces más influyentes en el campo del autismo y el bienestar animal. Diagnosticada con autismo a los 2 años, su historia de superación y éxito académico ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Actualmente es profesora de la Universidad Estatal de Colorado, autora de múltiples libros y conferenciante internacional. Ha sido una defensora incansable de los derechos de las personas con autismo, promoviendo una mayor comprensión y aceptación de la neurodiversidad. Su enfoque único y su capacidad para explicar cómo las personas autistas perciben el mundo han revolucionado la manera en que se aborda el autismo tanto en el ámbito educativo como profesional.

Es autora de obras reconocidas como ‘Thinking in Pictures’ (‘Pensar con imágenes’) y `The Autistic Brain’ ('El cerebro autista’), donde narra en primera persona sus vivencias y plantea nuevas formasde apoyar el desarrollo cognitivo y social de las personas con autismo. Sus contribuciones en el diseño de sistemas para el manejo humanitario de ganado también le han valido reconocimiento mundial, siendo pionera en la industria ganadera. Su vida y logros fueron llevados a la pantalla en la película `Temple Grandin’, protagonizada por Claire Danes, que recibió múltiples premios y ayudó a visibilizar su historia a nivel global.

Grandin fue reconocida como autista a temprana edad y, con la ayuda de su familia y una esforzada educación, fue superando muchas barreras a nivel personal, académico y profesional hasta convertirse en un referente absoluto en las dos disciplinas a las que más se ha dedicado: la etología y la ingeniería agrícola. La profesora de la Universidad de Colorado no comenzó a hablar hasta que no tenía tres años y medio en una sociedad en la que los problemas del espectro autista tenían una complicada inclusión. Sin embargo, Grandin fue capaz de avanzar en todas las facetas de su personalidad y ser una auténtica referente en varias materias aprovechando su manera diferente de ver las cosas, que se refleja en su famosa obra ‘El pensamiento visual’, en la que relata de primera mano la forma de funcionar su cerebro autista y su manera de pensar en imágenes y colores.

Ahora, la científica presentará y proyectará en Torremolinos el último documental que ha inspirado y en el que refleja su vida: ‘Temple Grandin, una puerta abierta’. El acto será abierto al público y comenzará el miércoles 9 de julio a las 18.00 horas en el Palacio de Congresos de Torremolinos, con entradas ya disponibles en la plataforma Entradium a un precio simbólico que incluye una original camiseta diseñada para la ocasión: https://entradium.com/es/events/an-open-door-by-temple-grandin desde 10 euros. Además, Grandin firmará libros en el acto.

“Para Torremolinos, especialmente para todas las familias y profesionales implicados en la atención a la diversidad funcional, y en concreto con el autismo, esta visita representa una oportunidad histórica. Temple Grandin no solo es un referente en el mundo del autismo, sino también un ejemplo de superación, inteligencia y compromiso. Su presencia en nuestra localidad consolida nuestro compromiso con la inclusión, la visibilidad y el respeto hacia todas las personas. Animamos a toda la ciudadanía a participar en este acto tan especial”, dijo al respecto la concejala de Bienestar Social torremolinense Gloria Manoja durante la presentación la pasada semana.

Ingeniera para John Wayne

En los últimos años también ha publicado sobre la adolescencia y el autismo, y, aunque su activismo para visibilizar los denominados trastornos del espectro autista copa gran parte de su tiempo en las últimas décadas, Grandin desarrollará esa faceta de su trabajo en la mañana del mismo día 9 de julio en los Cursos de Verano que la UMA celebrará en Vélez-Málaga a las 10.00 horas. Pero la estadounidense destacó sobremanera por sus estudios en ámbitos como la etología y la producción de carne bovina. Sus aportaciones a la ingeniería agrícola cambiaron los métodos de sacrificio y producción en los mataderos de todo el mundo. Como eminencia en la materia visitará una granja y una central de producción láctea en Pozoblanco el jueves 10 de julio para después compartir impresiones con los ganaderos del Valle de Los Pedroches y descubrir los particulares métodos de producción locales.

“La primera persona que lo apoyó sin saber su condición fue John Wayne, que le encargó el diseño de su granja de animales. Hoy una de cada tres granjas en el mundo se basa en un diseño de Temple Grandin”, reconoció Guerrero López, director de la Cátedra del Autismo de la UMA, que añadió: “Es referente mundial y nos comentará qué hizo para visibilizar el autismo en una época en la que prácticamente estaban todos encerrados en psiquiátricos. En esa época terrible para el campo de la neurodivergencia surge su figura dándose a conocer en un contexto donde no existía apoyo para el autismo, sino todo lo contrario porque se demonizaba”. Por último, como referente en el ámbito del estudio, divulgación y normalización de los trastornos del espectro autista, tras su paso por Málaga y Córdoba, Grandin hará una última parada el día 11 en Madrid donde tiene agendadas reuniones con la Confederación Autismo España y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Pero antes pasará por Málaga y divulgará parte de su conocimiento y su legado para el disfrute de quienes quieran compartirlo.