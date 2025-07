Tivoli: "Se perderán recuerdos, pero se crearán otros nuevos"

"¿Crees que mi hijo llegará alguna vez a ver Tivoli abierto?". Es una pregunta que muchos de los antiguos visitantes del Tivoli World se hacen al ver que no ha vuelto a abrir sus puertas desde que cerró en septiembre de 2020 tras entrar en concurso de acreedores. Se trata de un lugar que atesoran en sus recuerdos miles de malagueños que fueron de pequeños con sus padres, hermanos, primos y amigos.

Inaugurado el 20 de mayo de 1972, y durante casi medio siglo, Tivoli World ha sido un parque de atracciones que ha llevado carcajadas y sonrisas a niños y familias no solo de Málaga, sino de toda España e incluso de más lejos. Su trascendencia en Benalmádena y en toda la provincia es intachable, y es algo en lo que coinciden tanto visitantes como empleados.

Juan Carmona comienza la limpieza del parque temprano para evitar el calor del sol. / Álex Zea / LMA

Juan Carmona, exjefe de sonido del Tivoli World, lo sabe perfectamente. Llevaba más de 30 años trabajando en el parque. Era su rutina diaria. Se dedicaba al departamento de espectáculos de producciones propias, y reproducía entre 50 y 60 veces al día la icónica sintonía del Tivoli que tanto encandilaba a los visitantes. Desde el cierre, ha evitado que este icono no se pierda, que no acabe en el olvido. Porque, a veces, los recuerdos se pueden perder.

Vigilancia

Juan y otros antiguos empleados cuidan del parque a diario, las 24 horas, pese a estar cerrado, porque "no es un parque abandonado, es un parque cerrado", recalca el exjefe de sonido. De hecho, más de uno lo ha podido comprobar "de la manera que se tenía que comprobar", como dice Juan mientras recuerda las más de 100 intervenciones policiales que han tenido que solicitar a lo largo de estos últimos cinco años de vigilancia ininterrumpida.

Juan y sus compañeros vigilan el parque todos los días las 24 horas. / Álex Zea / LMA

Y tan ininterrumpida. Ni los fines de semana, ni en Navidad. "Los fines de semana salgo un par de veces para comer con mi familia, y me llevo la tablet y hago guardia en remoto" comenta Juan, que en una ocasión tuvo que dejar de hacer una paella con su hermana porque dos chicos se habían colado en las instalaciones.

Juan Carmona es técnico de telecomunicaciones, y ya conociendo los sistemas de vigilancia del parque, decidió aprovecharlos tras el cierre. "Lo único que nos hacía falta era trabajo y reubicación" recordó antes de explicar que recopiló todas las cámaras de los locales del Tivoli para cubrir el perímetro.

Juan utiliza un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) de emergencia para tener luz. El SAI lo recargan con un generador y logran así alimentar la red de cámaras que cubren todos los escondrijos y esquinas del parque: "Cargamos el SAI, nos aguanta dos días, volvemos a cargarlo y tenemos luz para cubrir el sistema de cámaras". También cuenta con un enlace wifi, pues un compañero se lo deja. "A partir de ese día, podía dormir un poquito más", explica.

La limpieza del Tivoli es una tarea rutinaria que Juan y sus compañeros cumplen diariamente. / Álex Zea / LMA

La reminiscencia de un icono

"Mi día empieza a las 3 de la mañana después de un relevo de los compañeros que hacen vigilancia remota" explica el exjefe de sonido de Tivoli World, que duerme en una colchoneta plegable individual de color verde que no le llega al final de las piernas. Tras madrugar, comienza a mirar los monitores para ver qué captan las cámaras. Cuando él o sus compañeros ven que alguien se cuela o con las intenciones de hacerlo, tienen un protocolo muy claro: llamar directamente a la Policía Nacional y buscar a los que han entrado, ya que, aunque vayan a oscuras, desde el móvil puede verlos.

Aun así, hay más tareas disponibles para los que defienden los recuerdos de este icono de Benalmádena. "Por la mañana, limpieza en algunas áreas. La avenida principal es lo que nos gusta más porque también se ve mucho en el teleférico". Sin embargo, "hay ciertas cosas que se nos escapan, por ejemplo, hay toldos de alguna atracción que se han secado con el tiempo" indica mientras recuerda que las posibilidades económicas están muy limitadas.

Los pavos reales son un icono del Tivoli y siguen recibiendo cuidados y alimentación. / Álex Zea / LMA

Otra tarea principal es el cuidado de los pavos reales, míticos animales del parque. "Estos comen, estos comen mucho", dice con una sonrisa. Paseando por las calles del parque, es posible encontrarse sus plumas, sobre todo en las zonas donde Juan y sus compañeros colocan recipientes de agua para que también beban. "Ellos no distinguen de concurso ni de cambio de propietario, ellos lo que quieren es comer y beber, y procrear", comenta el extrabajador. Además, el año pasado desapareció una cantidad de pavos reales que se estaba criando. Los extrabajadores denunciaron al respecto ante la Policía Nacional, desconociendo a los autores del acto.

Los que mantienen el recuerdo vivo

La nostalgia por el Tivoli no es solo por los ex empleados que han estado cuidando los últimos cinco años del parque. El grupo de Facebook "Nostálgicos de Tivoli World" es un ejemplo de ello, al cual Juan está muy agradecido: "Incansablemente, sin ningún ánimo de lucro, al igual que nosotros, han venido aquí, han invertido dinero en traernos pienso, pinturas para los grafitis, las fachadas, los portones, e incluso otros materiales como serpentinas de protección, pinceles, limpieza... un montón de cosas que nos han ayudado a seguir adelante durante estos cinco años".

Grupos como este mantienen también vivos los recuerdos de este parque de más de 50 años de antigüedad. Sin embargo, hay otras personas que lo recuerdan, pero no con cariño, sino con otras intenciones. "En estos cinco años, no solo no ha faltado gente que ha saltado dentro, sino gente que le gusta la vista aérea del parque".

Juan y sus compañeros luchan desde hace cinco años por ver el recuerdo vivo una vez más. / Álex Zea / LMA

Juan explica que, en una ocasión, se coló una familia con sus hijos menores y que tomaron imágenes y las subieron a YouTube. "Las luces de los padres modernos", dice. Estas imágenes, por supuesto fueron borradas, ya que si no Juan y sus compañeros "se verían en la obligación de denunciarlos a Asuntos Sociales".

También entraron sin permiso un par de skaters con una bodycam, que estaban donde los coches de choque y, por otra parte, drones que sobrevolaban la zona. "Evitamos todo lo que sea llamamiento y curiosidad de terceros para entrar, porque si entra uno, se lo cuenta a cinco". Aun así, algunos intrusos sí llegaron a alcanzar a llevarse algunas cosas, como un muñeco de las instalaciones, rememora Juan.

Incertidumbre durante cinco años

Juan y sus compañeros, que han estado cuidando, manteniendo y vigilando el parque desde 2020, tienen muchas inquietudes, pero también la esperanza de que reabra: "Ten en cuenta que, en estos 5 años de lucha, en un principio, estamos haciendo aquí una apuesta. Una partida de cartas o una jugada de dados. No sabíamos cómo iba a acabar, no veíamos un horizonte. Aquí nos embarcamos en una aventura sobre la que no conocíamos el fin, quién lo iba a escribir y cómo se iba a escribir, entonces para nosotros la desesperación era mayor", explica Juan.

Juan Carmona y sus compañeros se reúnen a diario para hacerse una fotografía en la puerta del parque. / Nacho Agote

A pesar de todas estas vivencias, el optimismo y la fe en que, algún día, el Tivoli vuelva a ofrecer risas a sus visitantes se ha mantenido: "En estos cinco años creo que yo he contado unos siete grupos de inversores, los que se han llegado por aquí y todos coinciden en lo mismo: que el parque, para tener la edad que tiene, está muy bien". Además, todas las empresas inversoras piensan también, explica Juan, que el parque "necesita mantenimiento, una revisión y echarlo a andar".

Belli Nieto, que estuvo en el Tivoli en el departamento comercial durante 28 años, es compañera de Juan y también participa en la lucha de mantener el parque vivo, al igual que sus recuerdos. "Nuestra esperanza está puesta en poder abrir el parque. Ha sido desde un principio nuestro ideal, nuestra lucha, nuestra constancia".

Para Belli estos años tuvieron sus dificultades: "Algún momento de bajón no, muchos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Imagínate, de buenas a primeras, sin tu trabajo, en la calle, sin nada. Los dos primeros años y medio estuvimos además dados de alta sin cobrar, que no podíamos ir a otro sitio a jornada completa, no podíamos pedir prestaciones, no podíamos nada, estábamos atados de pies y manos. Fue súper, súper difícil, no se lo imagina nadie". Aun así, se mantiene optimista: "Pero bueno, no queremos quejarnos. Lo que queremos es seguir con esta ilusión y luchando, pero que tengan en cuenta que son ya cinco años".

Juan duerme en una colchoneta individual en las oficinas del parque. / Álex Zea / LMA

Aun con este intervalo de tiempo lleno de incertidumbre, Juan y su equipo han estado limpiando y manteniendo el parque a diario, y vigilándolo 24 horas de forma ininterrumpida. Además, el extrabajador de Tivoli World se muestra muy agradecido con las personas que han dado soporte a la causa. Además de a personas y grupos que han ayudado como Nostálgicos de Tivoli World, Juan agradece a la Policía Nacional, que le "han atendido desde el minuto uno", y a los medios de comunicación, que "han seguido apoyando y sacando artículos".

El futuro del Tivoli

Tras ganar la propiedad en los tribunales, el grupo Tremón pactó con el PP un convenio sobre los terrenos del Tivoli, que incluye un centro comercial y dos hoteles. "El 50% del parque de atracciones se queda intacto, y el otro 50% se desarrollará sobre la cubierta del centro comercial", explica Juan. "Es un proyecto de envergadura, serán varios años de realización".

A pesar de estos cambios, Juan se muestra ilusionado por los progresos con el parque: "Todo avance es alegría, ten en cuenta que son cinco años sin tener un futuro claro, una perspectiva, un horizonte. Y como único sustento la fe". Por su parte, Belli se alegra también, aunque reconoce que preferiría mantenerlo sin cambios: "A mí me gustaría que siguiese como está, sinceramente. El top de todo es eso, que abra, pero realmente mi corazón me tira al Tivoli como está ahora, con nostalgia".

Juan, además, explica la incertidumbre sobre trabajar en el parque: "Para el nuevo proyecto en sí no lo sé, porque la elaboración a lo mejor lleva unos cuantos años. Cavar la montaña 20 metros para hacer un centro comercial lleva un tiempo que va a lastrar la apertura de la parte sur. Pero en la parte norte se pueden acomodar todas las atracciones que tenemos ahora en la parte sur. Estamos a la espera de ver los planos finales para ver las cargas de los pilares, el apoyo de la cubierta y los límites de peso".

El barco misterioso es una de las atracciones más nostálgicas para los visitantes y los extrabajadores del Tivoli. / Álex Zea / LMA

Aunque el parque vaya a cambiar en el futuro, los extrabajadores del Tivoli recuerdan con cariño su pasado en el parque. Juan, en su rol de jefe de sonido, recuerda cómo reemplazó la utilería de los bailarines de los shows por escobas y cambiando los temas musicales en el último día de una de las temporadas de Tivoli World. "Tenían que salvar la papeleta delante de los clientes", recuerda con gracia. También menciona entre risas que estaba al acecho con sus globos de agua en el puente de la Plaza del Oeste para bañar a los compañeros que pasaran por la zona.

Nuevos recuerdos

Aunque se intenten mantener todos los recuerdos de Tivoli World intactos, estos cambios evidencian que no se tratará del mismo parque: "Hay cosas que se van a perder, signos e iconos del parque. Por ejemplo, la Pagoda China se perdería, las plazas de Andalucía y del Oeste también", comenta Juan. Aun así, él recuerda que protegieron el símbolo, la palabra Tivoli World y el dominio web, así que cree que se mantendrá la identidad, pues "quieren invertir en lo que es la marca Tivoli también".

La Pagoda China, uno de los emblemas del parque, desaparecería con los cambios. / Álex Zea / LMA

Entre los planes, está utilizar el techo del centro comercial para colocar ahí atracciones del parque, aunque no todas podrían estar ahí: "Esa cubierta tiene que estar supeditada al soporte que tengan los pilares para el paso de las personas y ciertas atracciones. Está claro que la Caída Libre o el Dragón no podemos ponerlo. Pero, por ejemplo, la plaza de entrada infantil se puede poner sobre la cubierta". "Incluso la montaña rusa se podría poner ahí también", añade antes de comentar que le haría ilusión que se mantuvieran en el parque "los Ford, el Barco Misterioso y el Twister".

"Las expectativas son positivas. Todo avance en una positividad después de cinco años completamente estancados. Para nosotros es un brillo de esperanza que supedita ciertas pérdidas desde lo que es la identidad del parque, pero tampoco sabemos lo que se va a generar, lo que se va a crear. Se perderán recuerdos, pero se crearán otros nuevos, que es lo que también nos interesa", explica Juan.