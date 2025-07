Hallan muerto a un desaparecido en Mijas y detienen a su hijo por la muerte de otro vecino

Un hombre de 41 años que había desaparecido en Mijas hace cinco días ha sido encontrado muerto este martes y poco después la Guardia Civil ha detenido a su hijo como supuesto autor de la muerte de otro vecino de la barriada de Molino del Viento de Mijas Costa.

La Guardia Civil había desplegado este martes amplio dispositivo de búsqueda, con la participación de submarinistas, drones, un helicóptero y perros, para localizar a Raúl Heredia, un vecino de Mijas de 41 años, que llevaba desaparecido hace una semana sin que se descarte ninguna hipótesis.

La alerta por la desaparición de Heredia, padre de cuatro hijos, la dieron este lunes sus familiares a través de la asociación SOS Desaparecidos, al no saber de él desde el pasado 24 de julio

Fuentes de la investigación han indicado que se baraja que en el origen de la desaparición pueda haber una disputa por estupefacientes, ya que supuestamente el hombre llevaba consigo una importante cantidad de droga.

Este martes, a las tareas de búsqueda se habían sumado un helicóptero, el servicio Cinológico y los submarinistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, según pudo constatar EFE. Los hijos, los hermanos y un nutrido grupo de familiares, algunos residentes en otros municipios de la Costa del Sol, habían acampado en las inmediaciones del río Fuengirola, donde se le perdió la pista hace unos días

Las cámaras de videovigilancia de un establecimiento comercial de Mijas situaban al desaparecido en una zona de cañaveral junto al río, lugar donde también se ha encontrado una de las zapatillas que llevaba puestas cuando su familia lo vio por última vez. El día en el que se presume que Heredia desapareció no se encontraba solo, sino que estaba acompañado por uno de sus primos.

"Nosotros lo que queremos es que aparezca, esté como esté, pero que aparezca", comentaba este martes su primo Domingo, que niega que se trate de un ajuste de cuentas, pero que se muestra preocupado por lo que pueda haber ocurrido. "El no es así", ha afirmado Francisco, hijo de Rául Heredia, quien ha insistido en que su padre no se ha marchado por su propio pie, pero después de tantos días ya no saben "qué pensar" o a quien "culpar" de la desaparición. Se sienten "a la deriva" y tanto su madre como sus hermanos y el resto de la familia "están destrozados", ha comentado.