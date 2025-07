La ONCE reparte 280.000 euros en Fuengirola

El sorteo de la ONCE de este pasado lunes ha dejado una parte de su fortuna en Fuengirola con 280.000 euros en premios. En concreto, lo repartió José Luis Sánchez, que vendió ocho cupones premiados con 35.000 euros en la localidad. Sánchez es vendedor de la ONCE desde 2018 y ha llevado la suerte a la avenida Matías Saenz de la localidad, donde reparte ilusión diariamente, han indicado desde la ONCE.

"Para mí dar ocho cupones es como si me hubiese tocado uno a mí", ha afirmado. Además, ha explicado que "he tenido la suerte de dar uno de los premios a uno de mis mejores amigos, y la alegría que sentí anoche fue increíble", ha comentado todavía pendiente de averiguar quiénes fueron los demás afortunados.

"Él no se lo creía, pero yo no cabía en mí", ha añadido el vendedor, que se declara "orgulloso de repartir premios a quienes compran con ilusión". El sorteo de este lunes estaba dedicado a la Feria Internacional del Ajo de La Pedroñera, en Cuenca, y dejó 350.000 euros con diez cupones premiados en Dos Hermanas (Sevilla). El resto de sus premios fueron a parar a Castilla La Mancha y La Rioja.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería "social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".