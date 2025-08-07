Acosol saca a concurso el primer tramo de la autovía del agua en la Costa del Sol Occidental

La empresa pública de aguas Acosol ha sacado a concurso, a través de la plataforma de contratación del estado, las obras del primer tramo de la denominada autovía del agua, una mega infraestructura necesaria que permitirá trasvasar agua, en ambas direcciones, entre la Costa del Sol Occidental y la capital malagueña.

Como se explica en el pliego de prescripciones del concurso, la actuación es crucial para garantizar el abastecimiento de la Costa del Sol Occidental y paliar los efectos de la sequía que azota a la provincia desde hace años, teniendo en cuenta que la comarca tiene una población de 579.350 habitantes, según datos del INE de 2022, y se abastece fundamentalmente del embalse de La Concepción, cuya capacidad de regulación es escasa para abastecer la demanda, que se duplica en verano.

Desde principios del pasado mes de julio, la Junta de Andalucía ha vuelto a poner en marcha la desaladora de Marbella, con una inversión de más de 7 millones de euros, para que pueda volver a funcionar al 100% de la capacidad con la que fue construida en los años 90, lo que le permite producir 20 hectómetros cúbicos de agua. Pero esta cantidad apenas supone un 20% del consumo total de la Costa del Sol Occidental.

Por ello, es absolutamente necesario, conectar la Costa del Sol Occidental y la ciudad de Málaga, para que se puedan abastecer mutuamente en caso necesario. Actualmente, Málaga capital y la comarca de la Costa del Sol Oriental, la Axarquía, ya se trasvasan agua para consumo pero el intercambio con la Costa del Sol Occidental es algo prácticamente inviable debido a que las conducciones que atraviesan la comarca están hechas de hormigón y fueron instaladas en los años 70, lo que provoca que revienten cada dos por tres por algún punto, sobre todo en verano, que es cuando el consumo es mayor debido al incremento de la población, con la llegada de los turistas.

Acosol tuvo que reparar de urgencia en mayor una tubería en Benalmádena que ya se rompió en el mismo lugar en 2016. / L.O.

Una red obsoleta

De hecho, el pasado 26 de mayo reventó una tubería de distribución de agua en Benalmádena, a la altura del hotel Los Patos, lo que provocó una enorme mancha de agua turbia en la playa que se hizo viral rápidamente en las redes sociales, procedente de la tierra que el agua arrastraba a su paso. Se da la circunstancia de que esa misma tubería se rompió en octubre de 2016, hace ahora nueve años, provocando daños en las instalaciones del hotel Los Patos.

Por eso mismo, Acosol ha sacado a concurso la redacción del proyecto y la ejecución de obra para aumentar la capacidad de interconexión entre los sistemas Costa del Sol Occidental y Guadalhorce-Limonero mediante la instalación de una tubería de 800 mm, en un primer tramo entre Nueva Torrequebrada (Benalmádena) y El Pinillo (Torremolinos).

Concurso

La redacción de proyecto de obra ha salido a concurso con un plazo de 30 días, dada la urgencia de la actuación y que la ejecución de la obra se estima en un plazo de 8 meses.

Los trabajos salen a concurso con un presupuesto base de licitación de 16,6 millones de euros y forman parte del Plan de Inversiones de Acosol, de más de 350 millones de presupuesto.