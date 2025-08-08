Sucesos
Fallece una mujer de 60 años en una playa de Fuengirola
Los servicios sanitarios que asistieron a la mujer, que sufrió una parada cardiorespiratoria, no pudieron hacer nada por salvarle la vida
Málaga
Una mujer de 60 años ha fallecido en la tarde de este jueves cuando estaba en una playa del municipio malagueño de Fuengirola, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.
Lo ocurrido
El 112 fue alertado pasadas las 20.30 horas de este pasado jueves. Al parecer, la mujer estaba en la orilla, tras sacarla del agua, y no reaccionaba, ya que, al parecer, habría podido sufrir una parada cardiorrespiratoria.
De inmediato, dieron aviso a efectivos de la Policía Local y los servicios sanitarios, que asistieron a la mujer pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
