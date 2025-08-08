Sucesos

Fallece una mujer de 60 años en una playa de Fuengirola

Los servicios sanitarios que asistieron a la mujer, que sufrió una parada cardiorespiratoria, no pudieron hacer nada por salvarle la vida

Imagen de una playa de Fuengirola

Imagen de una playa de Fuengirola / Ayuntamiento de Fuengirola

La Opinión

Málaga

Una mujer de 60 años ha fallecido en la tarde de este jueves cuando estaba en una playa del municipio malagueño de Fuengirola, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

Lo ocurrido

El 112 fue alertado pasadas las 20.30 horas de este pasado jueves. Al parecer, la mujer estaba en la orilla, tras sacarla del agua, y no reaccionaba, ya que, al parecer, habría podido sufrir una parada cardiorrespiratoria.

De inmediato, dieron aviso a efectivos de la Policía Local y los servicios sanitarios, que asistieron a la mujer pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

