Infraestructuras
Mijas mejora la red de pluviales y saneamiento en Las Lagunas
El Consistorio invierte más de un millón de euros en varias calles del núcleo mediante unas obras que durarán tres meses
| L.O.
El Ayuntamiento de Mijas acomete estos días las obras de mejora de la red de saneamiento y pluviales de varias calles aledañas a la calle Verónica, que se inundan cada vez que se producen lluvias intensas en esta parte del municipio.
En concreto, se ha optado por un sistema de hincas de tuberías para mejorar el saneamiento y las pluviales. Este método consiste en una perforación horizontal con tuberías de acero «que se utiliza para crear pasos debajo de infraestructura sin alterar el tráfico en ningún momento. Es un procedimiento rápido y que conlleva un menor coste en comparación con otros métodos», según el edil de Infraestructuras, Juan José Torres.
El proyecto supone la disposición de dos hincas de diámetro 1000 y 800 milímetros, para la evacuación de las aguas de saneamiento y pluviales respectivamente en calle Verónica, para su posterior conexión con el marco existente aguas abajo de la actuación y redes urbanas en servicio.
Todo ello conlleva una inversión de 1.091.335,75 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El plazo se ha alterado ya que se han encontrado materiales de cierta dureza que podrían a afectar al desvío de las labores de perforación y afectar negativamente a las pendientes de las tuberías a instalar. Por ello, las obras se han suspendido temporalmente y se reiniciarán en septiembre, dotando de un apoyo manual de excavación en mina a la maquinaria pesada de perforación, con objeto de ir verificando y corrigiendo las pendientes de las tuberías instaladas.
- Hallan en una arqueta el cuerpo de un desaparecido en Mijas y su hijo mata a otro hombre tras conocer la noticia
- Anulan al Ayuntamiento de Benalmádena un contrato de 15 millones adjudicado por el PSOE
- El desaparecido en Mijas podría haber muerto tras caer por la alcantarilla donde apareció
- La familia del hombre asesinado en Mijas pide justicia: 'Que pague por ello
- Así será la Feria de la Virgen del Carmen de Torremolinos, del 15 al 19 de julio
- Zona azul en Torremolinos: estas son las zonas, precios y horarios
- 15 años de la desaparición de Juan Antonio Gómez en Mijas
- Segundo incendio junto al parque de atracciones Tivoli en apenas dos semanas