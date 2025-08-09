Detenida en Fuengirola una pareja por robar en una tienda y empujar y amenazar a una de las empleadas

La Policía Local de Fuengirola detuvo a un hombre y una mujer como presuntos autores de un robo con fuerza e intimidación en un establecimiento del paseo marítimo y por supuestamente empujar y amenazar con un arma blanca a una de las empleadas.

Así lo han indicado desde el Ayuntamiento a través de las redes sociales, en un mensaje en el que han indicado los hechos ocurrieron en días pasados cuando una patrulla del Servicio Extraordinario de verano observó cierto desorden en la zona, a la altura de la plaza Theresa Zabell, y siguieron a dos jóvenes que huían a pie.

Según han indicado, durante la huida la mujer detenida empujó, zarandeó y usó la fuerza contra una de las empleadas del negocio, que trató de retenerlas. El hombre posteriormente arrestado, incluso, llegó a amenazarla con un arma blanca.

Inicialmente lograron escapar en coche, aunque fueron interceptados más adelante. Los policías locales recuperaron la mercancía sustraída, un total de 36 artículos valorados en 360 euros; y también identificaron a una menor, que según el relato de los testigos, estaba guiando y dando instrucciones a los detenidos para las robar los productos de la tienda, además de vigilar los movimientos de las empleadas del establecimiento.

Desde el Ayuntamiento han indicado en otro mensaje que la Policía Local de Fuengirola está intensificando los controles de seguridad en la ciudad, los cuales se llevan a cabo en zonas estratégicas y en horarios aleatorios, "para prevenir incidentes y garantizar el bienestar de vecinos y visitantes".