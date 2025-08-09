Torremolinos compite por la Bandera Verde de Ecovidrio

El Ayuntamiento de Torremolinos y más de 129 establecimientos hosteleros de la localidad participarán este verano en la sexta edición del Movimiento Banderas Verdes promovido por la empresa Ecovidrio, para fomentar el reciclado del vidrio.

Ecovidrio ya ha visitado todos los establecimientos participantes en esta campaña para identificar sus necesidades y prestarles todas las herramientas necesarias, como cubos de vidrio de diferentes tamaños, para fomentar el reciclaje, según el concejal de Medio Ambiente y Economía Circular, Francisco Cerdán (PP).

Torremolinos recicló el año pasado 2.180 toneladas de vidrio lo que supone un 5,45% más que en 2023, y los datos del pasado mes de junio muestran que la tendencia es al alza, alcanzando un 10% más respecto al mismo mes del año anterior, según el edil.

Torremolinos competirá con 50 municipios de Andalucía por revalidar la Bandera Verde de la Sostenibilidad de Ecovidrio. Como novedad, aparte de la Bandera Verde, los municipios con mayor puntuación serán premiados con una jornada de limpieza de una de sus playas, que Ecovidrio desarrollará en colaboración con la organización Paisaje Limpio.

En la pasada edición de Banderas Verdes se recogieron más de 62.800 toneladas de envases de vidrio, un 16% más que en el verano de 2023, cuyo reciclaje evitó la emisión de más de 36.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a retirar de la circulación más de 17.000 coches un año.