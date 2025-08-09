Torremolinos inaugura un parque canino en la zona de La Leala

La alcaldesa de Torremolinos , Margarita del Cid, junto al concejal de Medio Ambiente y Empresas Municipales, Ramón Alcaide, la edil delegada del barrio de La Leala, Isabel Vargas, y otros miembros del equipo de gobierno, ha inaugurado este sábado un nuevo parque canino en la calle Giordano Bruno, ubicada en la zona de La Leala, que cuenta con fuentes, bancos y circuito 'agility', entre otros elementos.

"Una vez que se ha terminado el parque, inmediatamente, hemos querido inaugurarlo porque era algo muy demandado y necesario. Como podéis ver, en esta zona hay muchos vecinos con mascotas por lo que este nuevo espacio va a ser importante para todos ellos", ha dicho la regidora, quien ha destacado "el cariño que se ha puesto por parte de los concejales, como Isabel o Ramón, para que esto estuviese terminado en tiempo".

Según ha recordado Del Cid, "era un compromiso que teníamos con este barrio y que desde hoy se puede disfrutar para siempre". El parque canino de La Leala permanecerá abierto todos los días de la semana en horario ininterrumpido de 8.00 a 23.00 horas.

Un nuevo parque canino que cuenta con un espacio de unos 1.500 metros cuadrados, que dispone de una fuente mixta para uso de las mascotas y sus cuidadores, y tres bancos para el descanso de los usuarios del parque. Toda la zona está acotada con una valla de malla galvanizada de 1,5 metros de altura, con un acceso de doble puerta para la seguridad de las mascotas.

Además se ha instalado un circuito agility con cuatro elementos que estimulan a los animales a coger agilidad, fortaleza y equilibrio, además de permitir trabajar la obediencia. En concreto, dispone de elementos de salto, un muro, un circuito de barrera y un circuito puente, que desde este sábado estarán en uso.