Cordia comienza la construcción de 500 viviendas en Cerrado del Águila en Mijas

La promotora Cordia da comienzo a su nuevo proyecto en la Costa del Sol, el conjunto residencial '360° by Cordia'. La nueva promoción de obra nueva se ubicará en el término municipal de Mijas, en el enclave de Cerrado del Águila, y viene a sumarse al primer proyecto de la compañía en España, el edificio Jade Tower, de Fuengirola, con la práctica totalidad de las unidades ya vendidas y diversos reconocimientos internacionales por sus calidades, originalidad y apuesta por la sostenibilidad.

“Este nuevo proyecto es una evolución natural de nuestro compromiso con la sostenibilidad, la arquitectura de calidad y el bienestar de los residentes. 360° by Cordia ha sido concebido como un espacio para vivir, respirar, conectar y disfrutar en todos los sentidos. Todo ello en una ubicación tranquila pero con fácil acceso”, ha afirmado Tibor Földi, CEO y presidente del Consejo de Administración de Cordia Group.

Sostenibilidad

El nuevo proyecto 360° by Cordia estará conformado por más de 500 viviendas ubicadas en el entorno natural de Cerrado del Águila, en el término municipal de Mijas, entre montañas y a 5 minutos del mar. El cuidado diseño moderno y funcional firmado por el reconocido estudio HCP Arquitectos, garantiza la integración cuidada en el enclave y la construcción respetuosa con el medio ambiente en todas las fases. Y es que el nuevo conjunto residencial se desarrollará de acuerdo con los estándares de sostenibilidad de Breeam y contará con un certificado energético de clase A.

Primera fase

La primera fase de 360° by Cordia constará de 71 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, además de áticos con 4 dormitorios, amplias terrazas, ventanales de suelo a techo para favorecer la entrada de luz natural y jardines privados en las plantas bajas, con superficies que van desde los 77 hasta los 380 metros cuadrados. El complejo, integrado en su primera fase por seis edificios de baja altura, ofrece vistas al mar y al campo de golf y una ubicación privilegiada a escasos metros del futuro Gran Parque de Mijas y el Hipódromo así como a 7 minutos de Fuengirola y a 20 minutos del centro de Marbella, la ciudad de Málaga o el Aeropuerto, garantizando la conectividad con la vida urbana.

La promoción se encuentra en el enclave de Cerrado del Águila, rodeada de senderos naturales y carriles bici, y ofrece acceso directo a un campo de golf de 9 hoyos, pistas de tenis y pádel y una Casa Club con servicios de restauración.

Cordia / L.O.

Calidad de vida

Las zonas comunes contarán con numerosos servicios y espacios de esparcimiento para todas las edades, como piscinas al aire libre para niños y adultos; zona de juegos infantiles; SPA con sauna de infrarrojos, jacuzzi y hammam; gimnasio totalmente equipado; sala de yoga; Gastrobar con TV y espacio infantil, sala de juegos con billar, ajedrez y sala de póker así como espacio coworking. Además, el conjunto residencial disfrutará de servicio de seguridad las 24 horas del día, cargadores para vehículos eléctricos y los últimos avances en sistemas de domótica en sus viviendas. Desde APPs los residentes podrán controlar desde su dispositivo móvil la iluminación, climatización, subida y bajada de persianas, apertura de puertas o el servicio de vídeoportero de su vivienda, entre otras prestaciones.

“360° by Cordia está pensado para personas que buscan mejorar su calidad de vida en un entorno natural con el que puedan conectar y para ello los valores de sostenibilidad juegan un papel fundamental. Para las familias con niños es un lugar inigualable para vivir, con numerosas prestaciones y servicios, próximo a parques comerciales, colegios y centros de salud y hospitales. También es una magnífica opción para quienes buscan una segunda residencia en la Costa del Sol, cerca de la playa, con buenas comunicaciones y próxima al aeropuerto internacional, así como para los que simplemente quieren invertir en un valor seguro. Los servicios y espacios se han creado pensando en la vida cotidiana real, para ofrecer flexibilidad, descanso y un importante sentido de comunidad a los residentes”, ha apuntado Mauricio Mesa Gómez, Director General en España de Cordia.

En el siguiente enlace: www.360bycordia.com se ofrece información más detallada sobre la nueva promoción.