Seguridad vial
La DGT inicia hoy una campaña de control de velocidad en Torremolinos
Los controles se realizarán mañana, tarde y noche en diferentes enclaves de la localidad
La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia hoy una campaña de control de la velocidad, en Torremolinos, hasta el 17 de agosto mediante controles preventivos mañana, tarde y noche.
El 11 de agosto habrá controles de 10 a 11 horas en el Camino de los Pinares, y de 12 a 13 h. en la avenida Manuel Fraga Iribarne. De 18 a 19:30 horas, en la calle Las Velas; y de 22 a 01 horas, en la avenida de la Libertad.
El 12 de agosto, de 10 a 11h. en la avenida Alcalde Miguel Escalona Quesada y de 12 a 13 h. en el Camino de los Pinares. De 18 a 19:30 h. en la avenida Manuel Fraga Iribarne; y de 22 a 01 h. en la avenida de la Libertad.
El 13 de agosto, de 10 a 11h. en la avenida Manuel Fraga Iribarne y de 12 a 13 h en la avenida Miguel Escalona Quesada. De 18 a 19:30 h. en la calle Las Velas; y de 22 a 01 horas en la avenida de la Libertad.
El 14 de agosto de 10 a 11h. en el Camino de los Pinares y de 12 a 13 horas en la avenida Manuel Fraga Iribarne. De 18:00 a 19:30 horas en calle de Las Velas y de 22 a 01 horas en avenida de la Libertad.
El 15 de agosto, de 10 a 11h. en Manuel Fraga Iribarne y de 12 a 13h. en Alcalde Miguel Escalona. De 18 a 19:30h. en el Camino de los Pinares y de 22:00 a 01:00h. en la avenida de la Libertad. Los controles seguirán el sábado y el domingo.
