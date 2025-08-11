Dos menores gibraltareños asaltan de madrugada el parque de atracciones Tivoli World

Dos menores de 16 años han sido interceptados esta madrugada tras asaltar el parque de atracciones Tivoli World, que permanece cerrado desde septiembre de 2020, tras entrar en concurso de acreedores, después de acumular unas deudas de más de nueve millones de euros, principalmente con la Seguridad Social y Hacienda.

Sobre las dos de la madrugada, las cámaras de videovigilancia que rodean el perímetro del parque detectaron la entrada de los dos menores por uno de los portones de emergencia del lado este del parque.

Nada más saltar la alerta, los trabajadores que vigilan día y noche las instalaciones con laesperanza de que algún día pueda reabrir al público avisaron a la Policía Nacional para proceder a su desalojo.

Mientras llegaban las patrullas de policía, Juan Carmona, el ex trabajador del parque que duerme todas las noches en el recinto pudo observar a través de las cámaras de seguridad cómo los jóvenes deambularon haciendo vídeos por varias zonas del parque hasta llegar a la zona del Pasaje del Terror.

Los trabajadores que vigilan el parque avisaron a la Policía Nacional, que envío rápidamente a dos patrullas. / L.O.

Captura

En ese mismo instante, llegaron dos patrullas de la policía nacional que fueron guiados por Juan Carmona hasta la zona del parque jurásico, situada encima del pasaje del terror, donde interceptaron los dos menores fueron interceptados para ser identificados.

Tras borrar todos los vídeos e imágenes que habían grabado en el interior de las instalaciones, los menores fueron conducidos a la comisaría de policía hasta la llegada de alguno de sus progenitores.

Tívoli World, parque de atracciones de Benalmádena permanece cerrado desde 2020.. / L.O.

Efecto llamada

En conversación, con los agentes, los menores confesaron que están pasando unos días de vacaciones con sus padres en un hotel de Benalmádena, y afirmaron que habían asaltado las instalaciones emulando a unos amigos que supuestamente habían grabado varios videos en el interior del recinto, algo que Juan Carmona niega, puesto que en 2022 se terminó de instalar el sistema de videovigilancia en todo el perímetro y desde entonces todos los asaltantes son interceptados y las imágenes que captan son borradas.

Juan Carmona, que desde el día en que cerró Tivoli custodia las instalaciones noche y día con la ayuda de varios extrabajadores del parque de atracciones, afirma que continuarán custodiando el parque mientras el grupo Tremón tramita un nuevo proyecto para reabrir Tivoli World.