Torremolinos construye una cubierta para la pista de patinaje

El Ayuntamiento de Torremolinos ha iniciado las obras de construcción de una cubierta en la pista exterior de patinaje de la Villa Deportiva.

«Esta cubierta era una prioridad de este equipo de gobierno, una demanda de los clubes de patinaje, que suman en Torremolinos a más de 400 patinadores y patinadoras, y en un plazo aproximado de dos meses, vamos a tener esta obra finalizada», ha manifestado la alcaldesa, Margarita del Cid, en una visita a las obras.

«Esta obra nos va a permitir no sólo utilizar esta pista con sombra, sino también resguardarse de la lluvia, en definitiva, que el patinaje se pueda practicar sin descanso en Torremolinos. Vamos a estar encima para que en cuanto empiece el curso esté esta obra terminada y dar así una alegría a todos los usuarios de esta instalación deportiva», añadió Del Cid.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de más de 380.000 euros, persigue mejorar las condiciones ambientales de los usuarios de esta pista donde se llevan a cabo habitualmente los entrenamientos de la Escuela Municipal de Patinaje y del Club Patinaje Torremolinos.

