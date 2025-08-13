Obras
La Junta destina más de 500.000 euros a renovar el muelle de combustible del puerto de Fuengirola
La intervención busca reforzar la seguridad laboral del sector pesquero y deportivo con una obra de cinco meses de duración
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha puesto en marcha la licitación para la reparación integral del muelle de suministro de combustible del puerto de Fuengirola. La inversión prevista asciende a 505.691 euros, con el objetivo de garantizar la seguridad y prolongar la vida útil de unas instalaciones que superan las cuatro décadas de antigüedad.
El muelle, situado junto a la bocana del puerto, abastece tanto a la flota pesquera como a embarcaciones deportivas. La infraestructura presenta graves deterioros estructurales que afectan a la operatividad y suponen un riesgo para el trajo diario, lo que ha motivado una intervención técnica para minimizar el impacto en la actividad portuaria.
Un muelle con cuatro décadas de servicio
El muelle de suministro de combustible de Fuengirola ha sido clave para el abastecimiento marítimo desde su construcción hace más de 40 años. Por él pasan a diario barcos pesqueros y deportivos que dependen de su funcionamiento para mantener la actividad.
En los últimos años, la estructura ha mostrado signos evidentes de desgaste: grietas en el pavimento, juntas abiertas y desplazamientos de bloques, además del hundimiento parcial en una esquina. La falta de una banqueta de cimentación bajo los bloques de hormigón ha contribuido al deterioro y ha obligado a plantear una reparación.
Actuaciones previstas en la obra
La intervención comenzará con el refuerzo de la estructura mediante inyecciones para rellenar huecos entre los bloques de hormigón. Posteriormente, se procederá a fijarlos con bulones para garantizar su estabilidad y, finalmente, se instalarán micropilotes que actúen como cimentación iguales al espesor del estrato de arenas subyacentes a los bloques
Las obras contarán con un plazo de ejecución estimado de cinco meses una vez se inicien los trabajos. Las empresas interesadas en asumir la obra podrán presentar sus ofertas hasta el 4 de septiembre a las 13:00 horas, exclusivamente a través de la plataforma electrónica de la Junta de Andalucía (Sirec).
