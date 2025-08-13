La Policía Local de Mijas detiene a diez personas buscadas por robos y estafas

La Policía Local de Mijas ha detenido en las últimas dos semanas a un total de diez personas sobre las que pesaban órdenes judiciales de búsqueda y detención. Las intervenciones se han llevado a cabo en diferentes puntos del municipio, como Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala, y corresponden a causas por daños, violencia, estafa, robo, delitos contra la seguridad vial, con órdenes de ingreso en prisión u órdenes de expulsión del país.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que el concejal de Seguridad, Juan Carlos Cuevas, ha señalado que "estas detenciones son fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la coordinación de nuestra Policía Local con el resto de cuerpos de seguridad, lo que permite actuar de manera eficaz y garantizar la tranquilidad de nuestros vecinos".

En todos los casos, los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial. Además, Cuevas ha subrayado que "la seguridad es nuestra prioridad y vamos a seguir reforzando la presencia policial en todas las zonas de Mijas para prevenir delitos y asegurar la tranquilidad de mijeños y visitantes".