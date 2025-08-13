Sucesos
La Policía Local de Mijas detiene a diez personas buscadas por robos y estafas
La Policía Local de Mijas ha detenido en las últimas dos semanas a un total de diez personas sobre las que pesaban órdenes judiciales de búsqueda y detención. Las intervenciones se han llevado a cabo en diferentes puntos del municipio, como Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala, y corresponden a causas por daños, violencia, estafa, robo, delitos contra la seguridad vial, con órdenes de ingreso en prisión u órdenes de expulsión del país.
Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que el concejal de Seguridad, Juan Carlos Cuevas, ha señalado que "estas detenciones son fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la coordinación de nuestra Policía Local con el resto de cuerpos de seguridad, lo que permite actuar de manera eficaz y garantizar la tranquilidad de nuestros vecinos".
En todos los casos, los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial. Además, Cuevas ha subrayado que "la seguridad es nuestra prioridad y vamos a seguir reforzando la presencia policial en todas las zonas de Mijas para prevenir delitos y asegurar la tranquilidad de mijeños y visitantes".
- Dos menores gibraltareños asaltan de madrugada el parque de atracciones Tivoli World
- Hallan en una arqueta el cuerpo de un desaparecido en Mijas y su hijo mata a otro hombre tras conocer la noticia
- El desaparecido en Mijas podría haber muerto tras caer por la alcantarilla donde apareció
- Fallece una mujer de 60 años en una playa de Fuengirola
- La familia del hombre asesinado en Mijas pide justicia: 'Que pague por ello
- Un juzgado confirma irregularidades en la afiliación de militantes al PSOE de Estepona
- Así será la Feria de la Virgen del Carmen de Torremolinos, del 15 al 19 de julio
- Torremolinos inaugura un parque canino en la zona de La Leala