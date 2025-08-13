Torremolinos amplía los vestuarios del Estadio Municipal El Pozuelo

El Ayuntamiento de Torremolinos amplía los vestuarios del Estado Municipal El Pozuelo tras el ascenso de categoría del Juventud Torremolinos Club de Fútbol. La alcaldesa, Margarita del Cid, junto al concejal de Deportes, Ramón Alcaide, han visitado las obras, que, cuando finalicen, dejarán los vestuarios con una nueva distribución, un aumento en el número de sanitarios y una ampliación de la zona de las duchas.

Así, la actuación conlleva la redistribución de los espacios existentes que implican trabajos de albañilería, así como instalaciones relacionadas, como la demolición de tabiquería, ejecución de nuevas zonas de duchas y aseos, pavimentación, instalación de fontanería y aparatos sanitarios o alicatados y pinturas. El importe de las obras supera los 48.000 euros y la finalización de los trabajos está prevista para el 31 de agosto.

Obras de los nuevos vestuarios de El Pozuelo / L.O.

Además, estas actuaciones son "necesarias" para la adaptación del campo de fútbol a la nueva categoría, según las exigencias de la Federación, y se unen a otras que el Ayuntamiento impulsa para garantizar que El Pozuelo pueda albergar los partidos oficiales de su nueva división.

Por su parte, el club ha anunciado que se ha unido a otros equipos de la misma categoría para fomentar los desplazamientos de aficiones visitantes. El Juventud Torremolinos jugará la próxima temporada, por primera vez en su historia, en Primera RFEF. Un hito que consiguió tras finalizar una campaña "sobresaliente" bajo las órdenes de Antonio Calderón con quién logró un segundo ascenso de forma consecutiva.