Homenaje en Benalmádena a Imperio Argentina, 22 años después de su fallecimiento

El Ayuntamiento de Benalmádena ultima los detalles de la ofrenda floral que se llevará a cabo el próximo 22 de agosto, a las 11.00 horas, en el Cementerio de Benalmádena Pueblo, para rendir homenaje a Imperio Argentina, vecina ilustre del municipio y figura destacada de la música y el cine del siglo XX. Los actos coincidirán con el vigésimo segundo aniversario del fallecimiento de la artista.

La edil de Festejos, Yolanda Peña, ha subrayado "la relevancia de este tipo de iniciativas para seguir difundiendo la historia cultural de Benalmádena y honrar a quienes han dejado una huella imborrable en nuestro municipio como lo hizo Imperio Argentina", quien es "muy querida en el mundo entero y más en Benalmádena", según ha resaltado en un comunicado.

Acompañada del máximo responsable del legado de la artista y quien fuera secretario personal y amigo de Imperio Argentina, Fernando Luis Aisa, ha recordado la importancia de este acto que siempre registra una "gran afluencia de público y admiradores".

Homenaje merecido

"Fernando lleva siempre el nombre de Imperio por toda España y la artista se merece un homenaje como este en la ciudad que la acogió con los brazos abiertos durante tantos y tantos años", ha añadido.

Desde el Consistorio han recordado que Imperio Argentina vivió más de 30 años en Benalmádena, en una vivienda de la urbanización La Brisa y que su vínculo con el municipio fue "tan estrecho que en 1982 el Ayuntamiento le dedicó un homenaje en el Castillo de El Bil Bil y renombró la avenida de la Sierra como avenida Imperio Argentina".

Con esta iniciativa, Benalmádena celebra el legado de una artista "irrepetible" y reafirma "su apuesta por la cultura y la memoria histórica local". Por su parte, De Aisa ha agradecido la colaboración municipal para la celebración de este y otros actos con la artista como protagonista, ya que "son 22 años recordando al gran mito que llevó el arte por toda España y el mundo".

El acto contará con la actuación del director del Conservatorio Superior de Música de Málaga y concertista internacional de guitarra, Javier García Moreno. Junto a él, actuará el vecino de Benalmádena Pueblo, el joven Adrián Tadeo González.