Estabilizado el incendio forestal declarado en el municipio de Mijas

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por estabilizado el fuego declarado este jueves en un paraje del municipio de Mijas.

Así, según han informado desde el Plan Infoca, el fuego, que se ha declarado sobre las 15.45 horas, ha quedado estabilizado a las 18.15 horas, por lo que los medios siguen trabajando para su control.

En el lugar se han desplazado en un primer momento un helicóptero pesado y otro ligero, una autobomba, dos Bricas, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.

Posteriormente, se han ampliado los medios y se han sumado al contingente desplegado un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales y técnico de operaciones.