Incendios forestales
Una colilla provocó el incendio de Mijas, que ya ha sido extinguido
El fuego, que declaró sobre las 15.45 horas del jueves, ha quedado extinguido a las 12.10 horas de este viernes
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha declarado extinguido el incendio registrado este jueves en un paraje del municipio malagueño de Mijas y ha señalado una colilla mal apagada como causa del fuego.
Así, según han informado desde el Plan Infoca, el fuego, que se ha declarado sobre las 15.45 horas del jueves, ha quedado extinguido a las 12.10 horas de este viernes.
Sobre el terreno se han llegado a desplegar en un primer momento un helicóptero pesado y otro ligero, una autobomba, dos Bricas, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.
Posteriormente, se ampliaron los medios y se sumaron al contingente desplegado un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales y técnico de operaciones.
