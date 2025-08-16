Tráfico
Importantes retenciones en la A-7 en Marbella y Fuengirola tras dos accidentes
Uno de los sucesos se ha producido tras perder goma un camión de un neumático de la cabeza tractora
Efe
La carretera A-7 registra varios kilómetros de retenciones a su paso por Marbella y Fuengirola debido a sendos accidentes que están complicando la circulación en la tarde de este sábado, ha informado a EFE un portavoz del Centro de Gestión de Tráfico de Málaga.
Fuengirola
Sobre las 19:15 horas ha habido un siniestro con tres turismos implicados en el carril izquierdo de la vía, sentido Málaga, a la altura de Fuengirola, lo que ha originado retenciones que alcanzan los seis kilómetros (del kilómetro 1.020 al 1.014), aunque paulatinamente se van disipando.
El accidente se ha producido en una zona donde poco antes de las 17:30 horas un camión ha perdido goma de un neumático de la cabeza tractora en el carril derecho de la calzada, que ya se está retirando de la carretera.
Marbella
Posteriormente, en Marbella, a la altura de la urbanización Los Monteros, en sentido Cádiz, se ha producido una colisión que ha ocasionado retenciones que alcanzan los 5 kilómetros (kilómetros 1.039 a 1.034).
Tráfico mantiene activa una operación especial por el puente de agosto, que se extiende hasta la medianoche del domingo, y en la que se prevén 315.000 movimientos en la provincia.
