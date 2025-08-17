30 aniversario de Sea Life Benalmádena: seis millones de visitas

Sea Life Benalmádena, el acuario de la Costa del Sol, celebra este año 2025 su 30 aniversario. Desde su apertura en 1995, ha recibido a más de seis millones de visitantes y se ha consolidado como "un referente de ocio y turismo gracias a su continua innovación y a su compromiso con la conservación marina".

A lo largo de estas tres décadas, el acuario ha ofrecido a sus visitantes la oportunidad de sumergirse en un mundo submarino fascinante, albergando a más de 2.000 criaturas marinas de ecosistemas tan diversos como el Mediterráneo, el Atlántico, el Índico, el Pacífico y el Mar Rojo, así como especies representativas del Amazonas, y "siempre con un claro objetivo, acercar las maravillas del mundo marino para concienciar sobre la necesidad de cuidar y proteger los mares y océanos del mundo".

Por otro lado, han valorado que el acuario ha sabido adaptarse a los tiempos, incorporando novedades que enriquecen la experiencia del visitante. Entre las más recientes destacan la "experiencia bioluminiscente", donde se pueden observar especies que generan su propia luz, el nuevo Templo de las Nutrias y la renovada zona de rayas.

Además, ha implementado herramientas digitales como SeaScan, una aplicación móvil que permite a los visitantes identificar especies en tiempo real y obtener información detallada, fusionando así la diversión con el aprendizaje interactivo y poniendo en valor el estado de conservación de sus especies.

La última incorporación es la experiencia de realidad virtual, donde el visitante descubrirá los océanos como nunca antes lo había hecho, una experiencia que despertará todos sus sentidos.

La directora de marketing de Sea Life Benalmádena, María Morondo, ha señalado que "son 30 años en los que hemos crecido con nuestros visitantes y mostrado nuestro amor por el cuidado de nuestros océanos". "Siempre estamos innovando, incorporando nuevas especies, eventos, actividades y animación para que cada visita sea única e irrepetible", ha agregado.

Así, para conmemorar este 30 aniversario, Sea Life Benalmádena lo ha querido celebrar de una manera especial, cumpliendo el sueño de uno de sus trabajadores, ha indicado en un comunicado. Carlos Colombo, director de experiencia del visitante, quien también cumple 30 años en 2025, ha tenido la oportunidad de cumplir su sueño de niño bucear rodeado de tiburones.

Carlos, como gran amante de la vida marina, comenzó a visitar el acuario acompañado de su familia, prácticamente desde que se inauguró. Con el tiempo, se marcó dos objetivos, trabajar en el acuario, sueño que cumplió hace ahora año y medio, y nadar entre tiburones. Ahora, con la supervisión de Michel Torres, director de conservación, ha podido cumplir su segundo sueño.

"Bucear rodeado de tiburones es un sueño al alcance de muy pocos", ha asegurado Carlos Colombo. "Me siento muy afortunado y agradecido. Es una experiencia única que llevaré grabada para siempre como el mejor regalo que me podían hacer, de hecho, ya tengo la mandíbula de un tiburón tatuada en mi brazo"

Visitantes

Por otro lado, también han destacado que el acuario ha logrado su éxito "gracias a una programación anual variada, diseñada para atraer tanto a turistas nacionales como internacionales". Sus actividades combinan la diversión con la divulgación científica, fomentando la conciencia sobre el cuidado de los océanos y el medio ambiente, siempre con un enfoque educativo y cargado de diversión.

Sea Life Benalmádena invita a los visitantes a seguir explorando las maravillas del mundo submarino, desde las curiosas estrellas de mar y las simpáticas nutrias, hasta los legendarios tiburones y la querida tortuga 'Yellow'. "Un viaje que activa todos los sentidos y que celebra 30 años de historia, pasión y compromiso con el mundo marino", han subrayado.