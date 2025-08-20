Atasco de unos cinco kilómetros tras un accidente en la A-7 en Estepona

Un accidente en la A-7 a la altura de Estepona está provocando retenciones de unos cinco kilómetros, según han informado desde Tráfico.

Así, el accidente, del que se desconocen las causas, tuvo lugar sobre las 07.00 horas, a la altura de la urbanización El Presidente y sentido Málaga, según han indicado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía. Los alertantes han señalado que, al parecer, había una moto y un coche implicados.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de los servicios sanitarios del 061 y de Mantenimiento. Los vehículos ya han sido retirados y un hombre de 30 años ha resultado herido, siendo trasladado hasta el Hospital Costa del Sol de Marbella.