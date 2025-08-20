Tráfico

Atasco de unos cinco kilómetros tras un accidente en la A-7 en Estepona

Un hombre de 30 años ha resultado herido, siendo trasladado hasta el Hospital Costa del Sol de Marbella

Carretera en una imagen de archivo

Carretera en una imagen de archivo / Álex Zea

La Opinión

Málaga

Un accidente en la A-7 a la altura de Estepona está provocando retenciones de unos cinco kilómetros, según han informado desde Tráfico.

Así, el accidente, del que se desconocen las causas, tuvo lugar sobre las 07.00 horas, a la altura de la urbanización El Presidente y sentido Málaga, según han indicado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía. Los alertantes han señalado que, al parecer, había una moto y un coche implicados.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de los servicios sanitarios del 061 y de Mantenimiento. Los vehículos ya han sido retirados y un hombre de 30 años ha resultado herido, siendo trasladado hasta el Hospital Costa del Sol de Marbella.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents