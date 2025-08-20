Detenida una mujer en Mijas por agredir sexualmente a una menor

Una mujer de 59 años ha sido detenida por la Policía Local de Mijas por su presunta implicación en una agresión sexual a una menor a la que habría asaltado en plena calle. Según fuentes municipales, la arrestada, de origen británica, tiene numerosos antecedentes, algunos de ellos de naturaleza sexual.

La actuación policial se produjo la semana pasada, poco después de que la víctima, de origen italiano, llegara corriendo y asustada a un establecimiento próximo al Bulevar de La Cala en el que estaba su tía y le contó lo ocurrido. Esta mujer llamó a la Policía Local y los agentes se presentaron inmediatamente. Las fuentes han explicado que los funcionarios localizaron a varios testigos que contaron que la mujer se acercó al banco en el que estaba sentada en un banco y comenzó a hablarle en inglés para ganarse su confianza. "Una vez que la menor se relajó, la presunta agresora empezó a realizarle tocamientos en distintas partes del cuerpo, llegando incluso a zonas íntimas", han apuntado.

Los policías localizaron y detuvieron a la mujer en la misma zona donde ocurrieron los hechos y la pusieron a disposición de la Guardia Civil. Por su parte, la niña fue trasladada al centro de salud para una primera valoración médica y posteriormente, acompañada de sus familiares, a dependencias de la Guardia Civil para interponer la correspondiente denuncia.

"Colaboración policial y vecinal"

Juan Carlos Cuevas, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Mijas, ha destacado la actuación de la Policía Local y la colaboración de los vecinos: "Han sido claves para detener a la presunta agresora y proteger a la menor. Este caso demuestra que, cuando trabajamos juntos, conseguimos frenar situaciones tan graves". Cuevas ha condenado el "comportamiento repugnante e intolerable" de la arrestada, “aunque ahora será labor de los jueces dictaminar en un sentido u otro". “Nuestro compromiso es claro: reforzar medios, aumentar la presencia en las calles y garantizar siempre la seguridad y el bienestar de nuestras familias y, especialmente, de nuestros niños", ha concluido.