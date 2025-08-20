Economía
Torremolinos sube en julio un 1,44% la afiliación a la Seguridad Social
La principal actividad es el sector servicios, que ya alcanza el 89,41% de los trabajadores
Torremolinos ha incrementado en julio de 2025 un 1,44 % la afiliación intermensual a la Seguridad Social, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo que representa 383 afiliados más que en el mes de junio del mismo año. Así han pasado de ser 26.526 a 26.909.
La mayoría de ellos pertenecen al régimen general, habiéndose incrementado en este séptimo mes 496 trabajadores respecto al anterior, según informó el Ayuntamiento.
El pasado mes de julio los autónomos representaban el 22,4 del total de afiliados, siendo Torremolinos el octavo municipio malagueño de más de 10.000 afiliaciones en porcentaje de autónomos con relación al total. Este grupo ha pasado de tener 5.872 personas en junio a tener 5.874 en julio.
El total de afiliados a la Seguridad Social desde el pasado mes de enero y hasta finalizado julio se ha incrementado en 5.382 personas, pasando de 21.527 a 26.909.
En Torremolinos la actividad económica con mayor afiliación a la Seguridad Social es el sector servicios, alcanzando un 89,41% de los afiliados.
