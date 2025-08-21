La Costa del Sol alberga seis de las diez calles más caras de España para comprar vivienda

La Costa del Solen Málaga reúne seis de las diez calles más caras de España para comprar vivienda. El municipio de Benahavís alberga la vía más exclusiva del país, que abarca toda la urbanización Coto Zagaleta, con un precio medio de casi 10 millones de euros por cada una de las viviendas de lujo, según un estudio del portal Idealista.

Las diez calles más caras de España para comprar una vivienda se encuentran repartidas entre Madrid, Mallorca y la Costa del Sol, y se sitúan por encima de los seis millones de euros en su precio medio.

La Costa del Sol aparece también en el quinto puesto de la lista con la Carretera A-397, en Benahavís, con un precio medio de 8.592.000 euros.

Sin salir del litoral malagueño, en el sexto puesto se sitúa la calle Vivaldi, con un precio medio de 7.681.750 euros, y en el séptimo la calle Albinoni, con 7.615.480 euros, ambas de Marbella. En el cierre del top 10 hay otras dos representantes marbellíes: la calle Wagner y sus 7.033.733 euros de media en el noveno puesto, y la urbanización Cascada de Camoján, cuyas propiedades atesoran un precio medio de 6.870.131 euros.

Una vivienda de lujo en Cascada de Camoján, en Marbella. / L. O.

Los otros puestos del top 10

El segundo lugar del ranking es para el municipio barcelonés de Sant Andreu de Llavaneres: la Avenida Supermaresme, donde empadronarse tiene un precio superior a los 9.000.000 euros. La medalla de bronce se encuentra en Camí des Salinar, en la localidad mallorquina de Andratx, cuyas viviendas tienen un precio medio de 8.909.000 euros.

El cuarto puesto corresponde a otra calle mallorquina, Binicaubell en Palma, con 8.848.000 euros de media.

En octavo lugar se sitúa el Carrer Congre, en Andratx (Mallorca), donde las adquirir una vivienda cuesta de media 7.106.000 euros.

Otras comunidades

Respecto al resto de comunidades autónomas, son seis las que cuentan con una calle con casas superior al millón de euros de media: Canarias (Avenida de la Macaronesia, Adeje con una media de 6.471.000 euros), Comunidad de Madrid (Paseo del Conde de los Gaitnaes, La Moraleja, donde la media ronda los 5.458.000 euros), Comunidad Valenciana (Carrere Puerto Andraitx, en Moraira, donde las casas valen de media 4.960 euros), Galicia (cuya calle Alquitecto Antonio Cominges, en Vigo, tiene casas con valor de 1.742 euros), País Vasco (Paseo Miraconcha, San Sebastían, con viviendas por un precio de 1.661.000 euros) y Cantabria (donde en la Calle Castelar de Santander las casas llegan a valer 1.013.000 euros).

Según Idealista, la región más económica es Navarra, donde su calle más cara tiene un precio medio de 302.665 euros, seguida por Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).