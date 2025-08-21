Comienza The Champions Burger en Mijas

Vuelve The Champions Burger Smash Edition, que comienza hoy y hasta el 31 de agosto para ofrecer el campeonato nacional de smash burgers. Sin embargo, y a diferencia de otras ediciones, no será en Málaga capital. En esta ocasión será en Las Lagunas, Mijas, llevando el campeonato al corazón de la Costa del Sol e intentando llegar al gran público turístico del entorno.

Mijas será la novena parada de una ruta gastronómica que ya ha conquistado a más de 600.000 personas en su periplo por todo el país.

Durante doce días, 17 hamburgueserías gourmet de diferentes ciudades competirán con propuestas exclusivas. La hamburguesería de Málaga Dak Burger buscará repetir el éxito del año pasado, cuando se alzó con el premio a la mejor burger de la edición Smash celebrada en la capital.

Participantes

El recinto también contará con un espacio exclusivo donde figuras reconocidas de la gastronomía presentarán sus propias creaciones smash, pero fuera de concurso y no se las podrá votar.

Entre ellos estarán los malagueños Gottan Grill, con el título de “Mejor hamburguesa de España” y “Mejor hamburguesa de Europa” en 2024, y Faakin Smash, el nuevo proyecto del popular youtuber Joe Burger. A su vez, el público podrá disfrutar de otras propuestas gastronómicas como Ybarra Truck (patatas fritas), Cheeck’s (pollo frito), Sandgüix (helados artesanos) y Say Cheese (tartas de queso).

Votación

El sistema de votación es sencillo: tras probar la smash burger, los asistentes podrán escanear el código QR del ticket de compra y valorar su experiencia. Las tres hamburguesas mejor puntuadas por el público de Mijas serán reconocidas como las ganadoras de esta parada, teniendo en cuenta el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad.

Una vez finalizada la ruta, se elaborará un ranking con las 20 hamburgueserías más votadas a lo largo del campeonato. Estas competirán en la gran final por el título de “Mejor smash burger de España”.

Ubicación de The Champions Burger en Las Lagunas, Mijas. / L. O.

The Champions Burger, que ya ha pasado por ciudades como Mallorca, Castellón, Granada, Jaén, Sevilla, Alicante, Badalona y Lleida, continúa consolidándose como el evento gastronómico de referencia en el país. La edición Smash ha surgido como respuesta a la creciente demanda del público por este tipo de elaboración, y ha superado todas las expectativas desde su lanzamiento.

Además, la organización mantiene su compromiso con la sostenibilidad, instalando en cada ciudad contenedores para reciclar los vasos reutilizables con el fin de reducir residuos y fomentar su reutilización.