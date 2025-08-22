La campaña 'Schooll4all' recogerá material escolar nuevo para menores en situación de vulnerabilidad

La vuelta a las aulas llega con un gesto solidario en el Centro Comercial Miramar. En colaboración con Cruz Roja, el complejo pone en marcha una nueva edición de la campaña 'School4all', un proyecto que desde 2022 anima a la ciudadanía a donar material escolar nuevo para niños y niñas en riesgo de exclusión social. La recogida tendrá lugar del 22 al 31 de agosto, justo antes del inicio del curso.

Quienes deseen colaborar podrán hacerlo en el punto de recoida instalado en la plata baja, frente al hipermercado Carrefour, abierto de 10.00 a 22.00 horas. Voluntarios de Cruz Roja atenderán al espacio durante todos los días de la campaña para facilitar las entregas y dar visibilidad a esta acción benéfica.

Centro comercial Miramar. / L.O.

Una ayuda para familias vulnerables

El objetivo de la iniciativa es suavizar la carga económica que supone la compra de material escolar para familias con menos recursos, al mismo tiempo que se sensibiliza sobre la importancia de la eduación como herramienta de igualdad de oportunidades. "Cada cuaderno o mochila entregada es una inversión en el futuro de un menor", apunta Sandra Iglesias, responsable de marketing de Miramar.

Además de organizar la recogida, el centro comercial reforzará la campaña con una aportación de 500 euros destinados a la adquisición de más material. De esta manera, se asegura que un mayor número de estudiantes de Fuengirola puedan comenzar el curso con los recursos básicos necesarios.

Bajo el paraguas del programa Vigías

"School4all" se integra en el programa Vigías, la línea de acción social y medioambiental de Miramar. Este proyecto agrupa todas las iniciativas de compromiso comunitario del centro comercial, enfocadas en el apoyo a las personas, el cuidado del entorno y la cooperación con entidades locales.

Entre sus actividades más destacas figuran la colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer de Fuengirola, el respaldo a ADIMI Mijas y Down Málaga para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, así como campañas de sensibilización sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA)